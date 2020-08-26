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  • Наліпку "Зе-команда" відклеїв, – голова Дніпропетровської облради Олійник незадоволений політикою Президента
26 серпня 2020, середа, 15:35 158
Політика 2020-08-26T16:00:01+03:00
Українські Новини
Наліпку "Зе-команда" відклеїв, – голова Дніпропетровської облради Олійник незадоволений політикою Президента

Наліпку "Зе-команда" відклеїв, – голова Дніпропетровської облради Олійник незадоволений політикою Президента

Сергій Паламаренко
Президент України, Володимир Зеленський, Святослав Олійник, Дніпропетровська облрада
Святослав Олійник. Фото з відкритих джерел
Святослав Олійник. Фото з відкритих джерел

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив, що розчарувався у кадровій політиці Президента України Володимира Зеленського, тому зняв зі свого телефону наліпку "Зе-команда".

Про це Олійник повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню Главком.

"Відклеїв наліпку я через кадрову політику - це витрачений час, який дорого нам коштуватиме", - сказав Олійник.

За його совами, після зміни влади мало що змінилося, бюджети як раніше розкрадалися, так і зараз відбувається те ж саме.

"Грабіж місцевих бюджетів був просто трендом за Порошенка, а за Зеленського він особливо не припинився. А у себе ми його припинили", - похвалився Олійник.

Головними винуватцями розкрадання бюджетних коштів він вважає мерів міст, правда, конкретних фактів крадіжки не наводить. До мерів взагалі й до мера Дніпра Бориса Філатова, зокрема, у Олійника переважно негативне ставлення. Він називає їх "пройдисвітами": "Мова йде про окремо взятих мерів, які, я впевнений, найбільше загрузли в корупції у своїх містах. Вони міцно запустили руки в міські бюджети і тепер своє право на розкрадання бюджетів намагаються якось заретушувати, назвавши це нападками на місцеве самоврядування".

До числа мерів-"пройдисвітів", за Олійником, крім Філатова, потрапили також мери Львова, Івано-Франківська та Черкас. Критика Олійника пов'язана з протистоянням названих мерів і центральної влади щодо повноважень по введенню карантину в окремо взятих регіонах. Олійник вважає, що мери, прагнучи зняти обмежувальні заходи, переслідують при цьому власні корисливі цілі.

"Знаєте, про що запитували мери на всіх селекторних нарадах з Президентом, на яких я був присутній? Щоб запрацювали ринки. Таке враження, що у кожного мера є кілька ринків і більше ніякі турботи їх не цікавлять. На кожній пиці було видно, що у них є ринок, і вони дуже стурбовані тим, як же цей ринок буде працювати", - сказав Олійник.

Він покладає надії на те, що місцеві вибори приведуть до місцевих рад нові політичні сили. Однією з таких перспективних сил він вважає Партію Шарія.

"Думаю, що основним парламентським партіям буду допомагати, навіть Партії Шарія, яка має усі шанси прийти до місцевої ради", - заявив Олійник.

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