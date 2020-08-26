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26 серпня 2020, середа, 14:59 367
Вибори 2020-08-26T15:45:02+03:00
Українські Новини
"УДАР" братиме участь у місцевих виборах самостійно, - Кличко

"УДАР" братиме участь у місцевих виборах самостійно, - Кличко

Тимофей Борзенко
Кличко, УДАР, Київ, Політика
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
Виталий Кличко. Фото: klichko.org

Політична партія "УДАР" піде на місцеві вибори окремо. Про це на з'їзді партії, що відбувся в Києві, заявив лідер "УДАРу", мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, інформує портал klichko.org.

"Головне рішення, заради якого ми зібралися сьогодні, - "УДАР" іде на місцеві вибори! Іде, щоб робити Україну заможною, демократичною і успішною державою. Країною, де панують закон і справедливість, де громадяни почуваються захищеними, країною, в якій ми всі мріємо жити, - сказав Кличко. - "УДАР" піде на місцеві вибори окремо. І нестиме відповідальність виключно перед людьми. На це сьогодні є запит наших прихильників. І ще більший запит в суспільстві на відкритість політики, а не закулісні домовленості. Як мер столиці, я завжди відстоював інтереси киян. Як лідер політичної сили - європейське майбутнє України, демократичні цінності і свободи її громадян. І я залишаюся на цих позиціях", - підкреслив Віталій Кличко.

Він зауважив, що заради розвитку Києва і України "УДАР" готовий співпрацювати з демократичними, проєвропейськими силами - в новій Київраді, в новообраних місцевих радах, на всіх рівнях.

"Ця співпраця буде відкритою і в інтересах громадян, а не окремих політиків чи з інших мотивів", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що у владу мають прийти і молоді, активні люди, професіонали із досвідом. Бо, щоб владі довіряли, вона має бути компетентною і ефективною. Доводити втіленими справами, що люди не помилися, обравши її.

"Команда "УДАРу" має досвід і знання. Має успіхи і реалізовані проекти. Сьогодні "УДАР" об’єднує успішних менеджерів, експертів, волонтерів, громадських діячів. І ми йдемо в місцеву владу, щоб відстоювати інтереси місцевого самоврядування. Впроваджувати ефективні рішення як для захисту людей від коронавірусу, так і для розвитку економіки. Щоб українці не втрачали робочі місця та доходи. Ми йдемо, щоб боротися з корупцією і робити владу відкритою і прозорою. У нас є такий план для Києва, який ми вже реалізуємо. І плани для міст і містечок України. Також, підкреслю, "УДАР" буде відстоювати муніципальні соціальні програми в кожному регіоні України", - наголосив Віталій Кличко.

Він нагадав, що "УДАР" вже має ефективний досвід реалізації своєї програми та продемонстрував це за останніх шість років роботи у Київській міській раді.

"Коли ми в 2014 році прийшли в Київську мерію, там були розтрощені приміщення, пустий бюджет і розграбоване місто. Вбита інфраструктура, в яку десятиліттями не вкладали коштів, - сказав Кличко. - А на Сході в цей час війна. У 2014-му команда "УДАРу" взяла на себе відповідальність за перетворення в столиці. Ми захищаємо киян і розвиваємо місто, яке любимо. Результати нашої роботи бачать люди: майже тисяча відремонтованих доріг і проїздів, ремонт мостів та шляхопроводів, оновлені парки і сквери, фінансова підтримка медиків та вчителів, нові школи і дитсадки, відремонтовані відділення лікарень і нове сучасне обладнання в них. Завершення інфраструктурних довгобудів і будівництво нових станцій метро, нове вуличне освітлення, система відеоспостереження в місті, новий громадський транспорт", - розповів мер Києва.

Він зауважив, що десять років діяльності партії були непростими. Було складно, коли в 2012 році "УДАР" ішов в парламент, як молода політична сила і протистояв режиму Януковича, відстоював особисте голосування, боровся за підписання Угоди про Асоціацію з ЄС. Непростими були часи Майдану, війна з Росією на Сході України, яка досі триває. Новим сучасним викликом стала світова пандемія коронавірусу. Коли необхідно захистити українців від стрімкого розповсюдження вірусу, а економіку країни - від катастрофічного падіння і затяжної кризи.

В цих умовах "УДАР" працював і продовжує працювати над тим, щоб Київ був сучасною європейською столицею. І прикладом для розвитку інших міст України, які вже переймають досвід столиці.

"Нам ще багато потрібно зробити. Треба працювати і працювати…Втілювати зміни не тільки в Києві. Ми готові до цього! І готові брати відповідальність за перетворення в містах, містечках і селах України", - наголосив Віталій Кличко.

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