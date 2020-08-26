Апеляцію на арешт акцій "Мотор Січі" можна дивитися онлайн на "Судовій владі України"

У зв'язку зі значним суспільним резонансом засідання столичного апеляційного суду про зняття арештів з акцій Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Мотор Січ" буде транслюватися в прямому ефірі на спеціальній YouTube-платформі "Судова влада України".

Після численних прохань засобів масової інформації, які зіткнулися з серйозними технічними перешкодами в освітленні процесу через карантинні обмеження на присутність в залі засідань, Київський апеляційний суд прийняв рішення провести чергове засідання в прямому ефірі.

Для цього створена спеціальна трансляція, яка почнеться одночасно зі стартом засідання суду для розгляду справи 27 серпня о 15:15.

Нагадаємо, що попереднє судове засідання у столичному апеляційному суді 18 серпня цього року тривало всього 10 хвилин. Судді підтримали клопотання про відкриту онлайн-трансляції слухань, було оголошено перерву для забезпечення технічних можливостей: підготовки залу і трансляції.

"Ми сподіваємося, що і Шевченківський (районний) суд (Києва), де паралельно слухається подібний позов, і Апеляційний суд врахують, що арешт шкодить розвитку підприємства і власнику. І сподіваємося, що найближчим часом будуть скасовані всі арешти", - прокоментував підсумки засідання Олександр Максименко, адвокат однієї з компанії-акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

Акції компанії були арештовані 3 роки тому після їх продажу китайським інвесторам. Служба безпеки України оцінила це як "державну зраду і диверсію", і відкрила відразу кілька проваджень. Адвокати власників акцій ПАТ "Мотор Січ" наводять в суді докази, що арешт протизаконний. Суддя Шевченківського районного суду столиці Лідія Щебуняева своєю відмовою викликати в суд представників Антимонопольного комітету України (АМКУ), СБУ, Кабінету Міністрів, Офісу Президента, Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) та "Укроборонпрому" та в їх особі органи влади, що причетні до арешту, визнала, що в справі "Мотор Січі" відсутній будь-який державний інтерес.

Після цього експерти заявили, що під виглядом арешту акцій щодо компанії "Мотор Січ" було здійснено акт державного рейдерства, а судова гілка влади робить все можливе, щоб представникам причетних до арешту акцій держорганів не довелося пояснювати в судовому процесі реальні мотиви своїх дій - протизаконного арешту акцій і блокування діяльності "Мотор Січі" після приходу на підприємство китайських інвесторів.

Як відомо, група китайських інвесторів ще в 2016 році придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її дочірня компанія Beijing Skyrizon та українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в АМКУ про покупку акцій "Мотор Січі".

Рада директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", сподівається, що здоровий глузд навколо підприємства переможе, і обмеження на здійснення діяльності в Україні будуть зняті.

У свою чергу, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори звернуться до міжнародного арбітражу, що негативно відіб'ється на інвестиційній привабливості України та стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговим партнером.

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