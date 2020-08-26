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26 серпня 2020, середа, 13:59 132
Судова влада 2020-08-26T14:30:02+03:00
Українські Новини
Апеляцію на арешт акцій "Мотор Січі" можна дивитися онлайн на "Судовій владі України"

Апеляцію на арешт акцій "Мотор Січі" можна дивитися онлайн на "Судовій владі України"

Сергій Паламаренко
СБУ, DCH Group, Онлайн-трансляція, Мотор Січ, Beijing Skyrizon, Арешт акцій
ПАТ
ПАТ "Мотор Січ". Фото з відкритих джерел

У зв'язку зі значним суспільним резонансом засідання столичного апеляційного суду про зняття арештів з акцій Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Мотор Січ" буде транслюватися в прямому ефірі на спеціальній YouTube-платформі "Судова влада України".

Після численних прохань засобів масової інформації, які зіткнулися з серйозними технічними перешкодами в освітленні процесу через карантинні обмеження на присутність в залі засідань, Київський апеляційний суд прийняв рішення провести чергове засідання в прямому ефірі.

Для цього створена спеціальна трансляція, яка почнеться одночасно зі стартом засідання суду для розгляду справи 27 серпня о 15:15.

Нагадаємо, що попереднє судове засідання у столичному апеляційному суді 18 серпня цього року тривало всього 10 хвилин. Судді підтримали клопотання про відкриту онлайн-трансляції слухань, було оголошено перерву для забезпечення технічних можливостей: підготовки залу і трансляції.

"Ми сподіваємося, що і Шевченківський (районний) суд (Києва), де паралельно слухається подібний позов, і Апеляційний суд врахують, що арешт шкодить розвитку підприємства і власнику. І сподіваємося, що найближчим часом будуть скасовані всі арешти", - прокоментував підсумки засідання Олександр Максименко, адвокат однієї з компанії-акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

Акції компанії були арештовані 3 роки тому після їх продажу китайським інвесторам. Служба безпеки України оцінила це як "державну зраду і диверсію", і відкрила відразу кілька проваджень. Адвокати власників акцій ПАТ "Мотор Січ" наводять в суді докази, що арешт протизаконний. Суддя Шевченківського районного суду столиці Лідія Щебуняева своєю відмовою викликати в суд представників Антимонопольного комітету України (АМКУ), СБУ, Кабінету Міністрів, Офісу Президента, Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) та "Укроборонпрому" та в їх особі органи влади, що причетні до арешту, визнала, що в справі "Мотор Січі" відсутній будь-який державний інтерес.

Після цього експерти заявили, що під виглядом арешту акцій щодо компанії "Мотор Січ" було здійснено акт державного рейдерства, а судова гілка влади робить все можливе, щоб представникам причетних до арешту акцій держорганів не довелося пояснювати в судовому процесі реальні мотиви своїх дій - протизаконного арешту акцій і блокування діяльності "Мотор Січі" після приходу на підприємство китайських інвесторів.

Як відомо, група китайських інвесторів ще в 2016 році придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її дочірня компанія Beijing Skyrizon та українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в АМКУ про покупку акцій "Мотор Січі".

Рада директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", сподівається, що здоровий глузд навколо підприємства переможе, і обмеження на здійснення діяльності в Україні будуть зняті.

У свою чергу, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори звернуться до міжнародного арбітражу, що негативно відіб'ється на інвестиційній привабливості України та стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговим партнером.

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