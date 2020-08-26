НАБУ готує чергові обшуки у суддів Окружного адмінсуду - там готові і чекають

Національне антикорупційне бюро України готує чергові обшуки у суддів Окружного адмінсуду Києва. Їх метою є спроба натиснути на членів Вищої ради правосуддя, яка 1 вересня має ухвалити рішення про відсторонення суддів від посад.

Про це у себе в Facebook написав голова ОАСК Павло Вовк.

"Ми знову чекаємо гостей з НАБУ. Звинувачення проти нас абсурдні, матеріали справи сфальсифіковані, докази неналежні, кваліфікація дивна. Це нівелює судову перспективу цієї гучної імітації бурхливої ​​діяльності. А коли фальсифікація доказів і залякування не приносять очікуваних результатів, в запасі у НАБУ завжди залишається кілька відомих всім методів тиску - проведення обшуків і гучний піар", - написав суддя.

Він нагадав, що 1 вересня Вища рада правосуддя розгляне подання прокуратури щодо відсторонення суддів ОАСК від посад.

"Тому Ситнику (директору НАБУ - Ред.) важливо зараз підняти хвилю істерії в ЗМІ, створити відповідний фон. Його, як нам стало відомо, будуть створювати за старою схемою - обшук і голослівні звинувачення. Останні, як правило, будуть розганяти в ЗМІ підгодовані блогери і журналісти. Ті самі, які фінансуються "донорами" і "партнерами" і ніколи не бачать порушень у діях НАБУ, і завжди пишуть які вони молодці", - написав Вовк, зазначивши, що судді готові до обшуків.

"Знаємо і проходили. Чи готові і чекаємо. Велике прохання до співробітників НАБУ - не ламати двері і не зривати замки. Вам завжди раді, все готово до огляду. Можете навіть спробувати щось підкинути, хоча навряд чи це вам чимось допоможе", - написав глава ОАСК.

У той же час він пригрозив відповідальністю співробітникам НАБУ в разі, якщо ті допустять якісь порушення.

"Кожна фальсифікація, перевищення повноважень, незаконне розпорядження, і кожна помилкова літера обов'язково перетворяться в реальні кримінальні справи. У цьому питанні ми також будемо йти до кінця і домагатися того, щоб виконувався закон, а не завдання окремих персоналій, які себе дискредитували", - написав глава ОАСК.

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