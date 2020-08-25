"Наш край" на Київщині йде на вибори разом із Селянською партією

На спільному форумі Київської обласної організації партії "Наш край" та Селянської партії України вирішено спільно взяти участь в осінніх місцевих виборах. Про це повідомляє Інформаційний портал "Моя Київщина".

Метою форуму було обговорення проблем аграрної галузі Київщини, підписання меморандуму про співпрацю та визначення планів спільної діяльності на майбутніх місцевих виборах.

"Київщина завжди була першою щодо збору врожаю в аграрному секторі та в інших галузях промисловості. Тож нам потрібно ці сили нарощувати, нам потрібно все зробити, щоб наша молодь не покидали країну, не покидала той край, де народилася і проживала. Сьогодні відбувається реформа, реформи пропонують нам теоретики, а втілювати у життя їх мають професійні люди", – зазначив голова Київської обласної організації "Наш Край" Анатолій Присяжнюк.

Як повідомляють організатори форуму, "Наш Край" та "Селянська партія України" спрямують свою діяльність на відродження економічного та соціального життя на селі, розвиток місцевих громад та розбудову їхньої інфраструктури.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини