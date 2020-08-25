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25 серпня 2020, вівторок, 15:44 129
Бізнес 2020-08-25T16:15:02+03:00
Українські Новини
UBC Group поставляє продукцію з Криму в країни ЄС, СНД та ОРДЛО, – ЗМІ

UBC Group поставляє продукцію з Криму в країни ЄС, СНД та ОРДЛО, – ЗМІ

Ірина Дорофейчук
ЄБРР, АР Крим, UBC Group, Кримські санкції
UBC Group. Фото: glavcom.ua
UBC Group. Фото: glavcom.ua

Світовий лідер у виробництві холодильного обладнання харківський холдинг UBC Group, 25% акцій якого належить Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), в обхід санкцій поставляє продукцію з окупованого Криму в країни Європейського Союзу, Співдружності Незалежних Держав (СНД), а також на територію Російської Федерації та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це йдеться в розслідуванні інтернет-видання Цензор.net "Переклеювання етикеток, "сліпота" і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять "кримські санкції".

Як з’ясували журналісти видання, продаж обладнання здійснюється з  використанням різних схем. Так, одним шляхом продажу є використання компанії ТОВ ТД "Холодильне обладнання" та ТОВ "Ю БІ СІ КУЛ-Б", зареєстрованих в Бєлгородській області. На обладнанні, яке постачається, натомість вказується юридична адреса і не вказується реальна адреса виробничих потужностей, які знаходяться на підсанкційній території.

Другий шлях, про які свідчать дані митних реєстрів України – це поставки на адресу двох контрагентів в Україні ТОВ ГРІН КУЛ (це новий завод UBC Group у Вінниці) та ПрАТ "УКпостач" (основна компанія UBC Group, яка є власником кримського заводу). В такий спосіб здійснюється експорт товару з окупованого Криму в країни ЄС для міжнародної пивоварної корпорації Anheuser-Busch InBev, яка є одним з найбільших виробників пива у світі (частка на світовому ринку оцінюється в 28%).

Крім того, є підтвердження продажу продукції через РФ на окуповані території Донецької та Луганської областей. "Так, їхнє обладнання купувала компанія "Геркулес", відома роботою в ОРДЛО. У документах чітко зазначена адреса відвантаження в Красноперекопську. Експортером в ОРДЛО є ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПЕЛЬМЕНІ І КЕФІР", - йдеться в матеріалі.

На звернення видання вже відреагувала СБУ, яка обіцяє розслідувати факти поставок продукції з окупованого Криму на території ОРДЛО.

Журналісти також звернулися за роз’ясненнями до ЄБРР, яким належить 25% акцій UBC Group, втім офіційної реакції не отримали.

За офіційними даними, свою продукцію UBC Group продає в близько 20 країн Європи та СНД. Серед покупців продукції – міжнародні компанії AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Carlsberg, Efes.

Нагадаємо, 30 липня 2014 року було ухвалено рішення Євросоюзу про заборону імпорту кримських товарів, які не мають української ліцензії. Ці заходи стосуються громадян ЄС і компаній, заснованих у ЄС. США запровадили таку заборону в грудні 2014 року. Відповідна постанова українського уряду діє з 16 січня 2016 року.

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