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25 серпня 2020, вівторок, 13:59 365
Верховна Рада і партії 2020-08-25T16:00:03+03:00
Українські Новини
Сергій Шахов викрив губернаторів Донбасу на грабунку України: "Добралися до влади й зробилися князями", - ЗМІ

Сергій Шахов викрив губернаторів Донбасу на грабунку України: "Добралися до влади й зробилися князями", - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Парламент, Шахов, Донбас, Економіка, Зеленський
Сергій Шахов. Фото: ВРУ
Сергій Шахов. Фото: ВРУ

"Сергій Гайдай має залишити посаду губернатора Луганської області."  Про це у Верховній Раді заявив нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов, інформує портал politeka.net.

За його словами, два губернатора "наступили на горло" президенту України, якого обирав народ.

"Президент країни їздить по кордонах і засвідчує, що в нас є мир вже 29 діб. Спікер Парламенту прилітає до Луганської області і бачить також, що в нас є мир... А два губернатора Донецької та Луганської областей вчинили війну, позбавили 500 тисяч українців права голосу", - зазначив Шахов з трибуни Парламенту.

Він зазначив, що вище згадані посадовці позбавляють мешканців Донбасу конституційного права.

"І сьогодні ошукують український народ, вводять в оману Центральну виборчу комісію, говорячи, що у Сєвєродонецьку та Лисичанську йде війна... Коли закінчиться ця вакханалія? Сьогодні на рахунках у Сєвєродонецьку 200 млн, у Лисичанську - 167 млн гривень. Вони (губернатори - ред.) добралися сьогодні до влади, щоб грабувати, й зробилися князями. Не можна допускати, щоб якісь губернатори грабували Україну...", - продовжив Сергій Шахов.

За словами парламентаря, мешканці Донбасу вимагають від влади негайної відставки цих губернаторів.

"Зробити повністю аудит державного бюджету, в якому розкрали мільярди гривень, і щоб покарали за те, що ввели в оману президента України, який говорить про мир, і покарали тих, хто робить сьогодні у нашій державі війну", - емоційно резюмував Шахов, виступаючи з трибуни Парламенту.

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