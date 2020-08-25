Мінімум 13 компаній стали жертвами рейдерської банди Казарцева-Кияшка, членів якої затримала СБУ, - ЗМІ

Не менш як 13 підприємств, які займаються сільським господарством і будівельним бізнесом стали жертвами рейдерських атак з боку організованого злочинного угруповання кримінального авторитета "Князя" (Вадима Казарцева), членів якої нещодавно затримали співробітники Служби безпеки України. Про це повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на свої джерела в матеріалі "Рейдерське" князівство ".

СБУ повідомила про затримання ОЗУ "Князя" 23 липня. За даними спецслужби, угруповання займалося здирництвом, рейдерством і навмисними убивствами в Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Сам "Князь" раніше був засуджений за вбивство і зараз знаходиться в Німеччині. Серед затриманих був і "права рука" "Князя" Олег Кияшко, якого в ЗМІ спробували представити як порядного підприємця, жертву рейдерства.

Втім, як з'ясувалося, саме група Казарцева і Кияшка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях агропідприємств.

Зокрема, в 2013 - 2019 рр. від рук рейдерів постраждали, за даними видання, ФГ "Труд-2012" (38176222). За даними журналістів, на власника і його сім'ю Володимира Басистого здійснювався тиск.

"Розслідуються факти незаконної збирання врожаю на полях. Саме Басистого нове керівництво "Труд-2012", підконтрольне Кияшку, зараз намагається звинуватити в нібито організації рейдерського захоплення підприємств "Агроінвест Холдингу", - йдеться в матеріалі.

Також рейдери взяли під контроль ТОВ "МЕЛИХІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 00707188), компанії фермера Олександра Строгого (ДП "Благодатне" (22994509) та ФГ "Строгого Олександра Федоровича" (21229706); ТОВ "Світанок" (30320566); ТОВ "БРАТЕНИЦЬКЕ" (30193541); ТОВ "Компанія "Ботік" (21172627), ТОВ "Агробізнес-2010" (35308721), ТОВ "Сурят"(23747256), ТОВ "Агрофірма Далакс К" (37346638).

Видання наводить номери кримінальних проваджень, пов'язаних з конкретними рейдерськими захопленнями.

Також джерела редакції, близько знайомі із ситуацією навколо ОЗУ "Князя", говорять і про відносно свіжому рейдерському захопленні, пов'язаному із будівельною фірмою ТОВ "Будівельник" (код 31234033), директором якого раніше був Юрій Ємельяненко, і яке займалося будівництвом бурових майданчиків під газові вишки. Крім того, при нез'ясованих обставинах під контроль Казарцева кілька років тому перейшов ряд дорожньо-будівельних активів харківського підприємця Олександра Яковенка - компанії "Будгарант-7" і "Харківспецбудмеханізація", які активно беруть участь в тендерах на будівництво і ремонт доріг в Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Джерела в регіональних правоохоронних структурах не виключають причетність до цього переділу "лівої руки" Казарцева, його "заступника з економічних питань" Олександра Полякова. Розглядаються версії, що він міг домогтися контролю над активами померлого бізнесмена за допомогою шантажу і залякуванню його спадкоємців.

Про Кияшка відомо, що він почав займатися агробізнесом в рамках "Агроінвест Холдингу" (код ЄДРПОУ 39365736) в 2014 році. У 2016 році компанія була записана на Кияшко і Казарцева. За інформацією системи YouControl, Кияшко є прямим або опосередкованим засновником ще як мінімум 18 підприємств. При цьому, в трьох з них (ТОВ "НВФ Бархан", видобуток піску, код 37363700; агрокомпанії "АФ "Далакс К" (37346638) та ПСП" Вікторія-Плюс "(32471750) безпосереднім партнером Кияшка по бізнесу записаний Вадим Казарцев, а ще в одній фірмі - "Агрохолдинг Схід" (40155319) разом з Кияшком веде бізнес Тетяна Миколаївна Казарцева.

"Затримання Кияшка і інших фігурантів організованого злочинного угруповання "Князя" силами Служби безпеки України може стати відправною точкою для законних власників цих та багатьох інших підприємств для повернення контролю над своїми активами і відновлення справедливості шляхом притягнення рейдерів до відповідальності", - йдеться в матеріалі.

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