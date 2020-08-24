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  • Український народ завжди відстоював свою гідність і свою свободу: Кличко привітав українців з Днем Незалежності
24 серпня 2020, понеділок, 12:31 5
Суспільство 2020-08-24T12:32:51+03:00
Українські Новини
Український народ завжди відстоював свою гідність і свою свободу: Кличко привітав українців з Днем Незалежност

Український народ завжди відстоював свою гідність і свою свободу: Кличко привітав українців з Днем Незалежності

Валерия Драгомирова

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності. Відео з привітанням він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Український народ завжди відстоював свою гідність і свою свободу. Боровся і перемагав! І сьогодні ми захищаємо суверенітет і територіальну цілісність своєї держави. Гинуть наші найкращі патріоти. Ми схиляємося перед героями-захисниками. І пам'ятаємо подвиг кожного, - наголосив Кличко. - Ми любимо свою країну! Змінюємо її, робимо успішною європейською державою. - Кожен своїми справами – в своєму місті, селищі, селі. Зі святом незалежності вас! Вірте в себе! Вірте в Україну! Слава Україні!" - звернувся до українців Віталій Кличко. 

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