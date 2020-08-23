Ярославські та інші почесні харків'яни - у Харкові відбулася урочиста церемонія вручення відзнак

Олександру Ярославському, відомому бізнесмену (ТОП-10 рейтингу Forbes Ukraine), власнику та президенту групи DCH, сьогодні на урочистій церемонії вручили відзнаку "Почесний громадянин Харкова". Про це повідомляє STATUS QUO.

Церемонія відбулася в харківському Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і була приурочена до святкування Дня Харкова.

Ярославський прибув на захід з сім'єю: дружиною Мариною і їх спільними дітьми Володимиром, Катериною та Вікторією.

Разом з бізнесменом знак почесного городянина сьогодні отримали перша ракетка України в професійному тенісі Еліна Світоліна (за нагородою приїхали її батьки), а також голова Харківської організації Нацспілки художників Віктор Ковтун та директор "Маріїнської гімназії" Олександра Зуб.

Олександр Ярославський так прокоментував ЗМІ сьогоднішню подію: "Спасибі харків'янам, спасибі моїй родині, колегам, партнерам, друзям. Це колективна нагорода! Для мене бути почесним громадянином Харкова - якийсь аванс, у нас ще дуже багато планів. Ми зобов'язані зробити все, щоб Харків був авіаційною столицею України, потрібно піднімати Харківський авіаційний завод. Не можна допустити зупинки інших промислових гігантів, які практично на межі - наприклад, щоб "Електроважмаш" звалився туди, куди він зараз рухається". Бізнесмен нагадав, що у його групи DCH багатий досвід успішної роботи з індустріальними активами і відродження промислових підприємств. "Це наша пряма задача - DCH вміє цим займатися. На прикладі ХТЗ все все бачили. У нас планів громаддя!", - сказав він

Як відомо, рішення про присвоєння звань "Почесний громадянин Харкова" було прийнято міською радою в червні. Після цього місцеві ЗМІ склали свої "ТОП-10 мегапроектів Ярославського для Харкова" - перелік найбільш видатних добрих справ для міста його почесного громадянина Ярославського, який відомий далеко за межами України. Нагадаємо, що власник і президент DCH інвестував в розвиток Харківського регіону понад $ 1 млрд, в тому числі $ 300 млн в інфраструктуру Харкова до Євро-2012 - як генеральний інвестор і кооордінатор підготовки міста до турніру. В даний час бізнесмен створює на базі відновленого їм Харківського тракторного заводу бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ", загальна сума інвестицій в проект до 2033 р складе також близько $ 1 млрд.

За інформацією харківських медіа, Олександр Ярославський входить в число 12 осіб, які одночасно володіють званнями "Почесний громадянин Харкова" та "Почесний громадянин Харківської області". А напередодні сьогоднішньої церемонії експертна рада українського видання "Новое Время" включила бізнесмена Олександра Ярославського в першу двадцятку свого рейтингу "Топ-100 найвпливовіших людей України" і зазначив стійкість і позитивну динаміку його позицій.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини