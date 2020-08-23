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  • Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко
23 серпня 2020, неділя, 14:31 373
Економіка 2020-08-23T15:30:02+03:00
Українські Новини
Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко

Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко

Елена Новикова
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Якщо держава буде застосовувати істотно меншу ставку повернення інвестицій до старих активів, впроваджуючи стимулююче регулювання для обленерго, це призведе до того, що вартість цих активів буде в рази менше. Мова про мільярди гривень, які недоотримає держбюджет при приватизації. У цьому впевнений нардеп Олексій Гончаренко.

Депутат упевнений, що якщо застосувати запропоновану НКРЕКП методологію RAB-регулювання на розподіл електроенергії, то державні обленерго втратять вартість при приватизації.

"Ціна державних енергоактивів істотно впаде, тому що це все - старі активи, і при такій ставці RAB вартість впаде в рази. Йдеться про мільярди гривень. Ця складова, очевидно, не врахована, і це неправильно, потрібно її врахувати", - вважає нардеп.

На думку Гончаренка, справедливо буде застосувати європейську методологію з єдиною ставкою прибутковості на всі активи обленерго.

"Якщо ми говоримо про ціну приватизації обленерго, тільки така методика з єдиною ставкою для нових і старих активів дасть державі кращу ціну. Це очевидно. НКРЕКП варто прислухатися до ринку, варто врахувати, в тому числі, і таку складову як вплив ставок RAB на приватизацію державних пакетів обленерго ", - зазначає нардеп.

Раніше, аналітичний Центр Економічного Відновлення порахував, що впровадження європейської моделі RAB-регулювання дозволить згенерувати близько 4 млрд податкових виплат до бюджету.

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