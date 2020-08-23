Через параметри RAB-тарифу від НКРЕКП держава може втратити мільярди, — Олексій Гончаренко

Якщо держава буде застосовувати істотно меншу ставку повернення інвестицій до старих активів, впроваджуючи стимулююче регулювання для обленерго, це призведе до того, що вартість цих активів буде в рази менше. Мова про мільярди гривень, які недоотримає держбюджет при приватизації. У цьому впевнений нардеп Олексій Гончаренко.

Депутат упевнений, що якщо застосувати запропоновану НКРЕКП методологію RAB-регулювання на розподіл електроенергії, то державні обленерго втратять вартість при приватизації.

"Ціна державних енергоактивів істотно впаде, тому що це все - старі активи, і при такій ставці RAB вартість впаде в рази. Йдеться про мільярди гривень. Ця складова, очевидно, не врахована, і це неправильно, потрібно її врахувати", - вважає нардеп.

На думку Гончаренка, справедливо буде застосувати європейську методологію з єдиною ставкою прибутковості на всі активи обленерго.

"Якщо ми говоримо про ціну приватизації обленерго, тільки така методика з єдиною ставкою для нових і старих активів дасть державі кращу ціну. Це очевидно. НКРЕКП варто прислухатися до ринку, варто врахувати, в тому числі, і таку складову як вплив ставок RAB на приватизацію державних пакетів обленерго ", - зазначає нардеп.

Раніше, аналітичний Центр Економічного Відновлення порахував, що впровадження європейської моделі RAB-регулювання дозволить згенерувати близько 4 млрд податкових виплат до бюджету.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини