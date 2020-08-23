В столиці різко збільшилася захворюваність на коронавірус - 307 випадків за минулу добу - Кличко

У столиці різко збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Минулої доби вірус виявили у 307 киян. Серед них 18 дітей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час термінового онлайн-брифінгу.

"Сьогодні, в неділю, я вийшов з терміновим брифінгом, бо ситуація із розповсюдженням вірусу в столиці - тривожна. За минулу добу в Києві – 307 випадків захворювання на коронавірус! 18 з них – у дітей. Такої кількості виявлених хворих за добу в нас іще не було! На сьогодні в столиці вже 11814 підтверджених випадків COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 152 жінки віком від 18 до 90 років і шість дівчаток – від шести до 14 років. А також 137 чоловіків віком від 19 до 88 рокiв і дванадцять хлопчиків від двох місяців до 15 років. Захворіли, зокрема, вісім медиків.

Зросла і кількість хворих, яким потрібна госпіталізація. До лікарень столиці минулої доби потрапили 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 3766 мешканців Києва.

"Кількість хворих зростає в усіх районах столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 52. У Шевченківському, Солом'янському і Дніпровському – по 34 випадки, в Печерському районі – 32 виявлених хворих, - сказав Кличко. - Я не хочу нікого лякати, але ситуація непроста! Ми не повинні допустити інфекційного вибуху і колапсу медицини. Ми не повинні допустити повернення до суворих обмежень і глибокої економічної кризи", - підкреслив мер.

Він зазначив, що вже готові приймати хворих на COVID-19 і лікарні другої хвилі. Вони забезпечені всім необхідним. А медзаклади першої хвилі функціонують уже фактично, як інфекційні госпіталі.

"Сьогодні в стаціонарах перебувають 558 хворих на COVID-19. У тому числі 15 дітей. 105 пацієнтів - у важкому стані. Дев'ять – під апаратами ШВЛ. Із підозрою на коронавірус в лікарнях - 75 киян. Хворих на пневмонію - 748. Тільки минулої доби госпіталізували 74 таких пацієнта", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва закликав киян та всіх українців нарешті зрозуміти ступінь загрози і припинити поводитися, ніби вірусу немає. "Правила безпеки прості. Нескладно вдягати маску, часто мити руки, користуватися антисептиком. Тримати соціальну дистанцію і не йти в місця великого скупчення людей. Це елементарні речі. І нехтувати ними не можна! – Якщо ми не хочемо повернутися до суворого карантину. Якщо ми не хочемо, щоб знову зупинився громадський транспорт. Закрилися дитячі садки, а бізнес – сидів по домівках. Ще раз звертаюся до всіх: якщо ви самі не дбаєте про своє здоров'я, то хто зможе вас захистити?! Подумайте про це! Будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!" - наголосив Віталій Кличко.

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