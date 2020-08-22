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22 серпня 2020, субота, 11:28 605
Політика 2020-08-22T13:51:55+03:00
Українські Новини
Засідання суду про скасування арешту акцій "Мотор Січ" транслюватимуть онлайн

Засідання суду про скасування арешту акцій "Мотор Січ" транслюватимуть онлайн

Ольга Фандорина
Мотор Сич. Фото: texty.org.ua
Мотор Сич. Фото: texty.org.ua

Резонансна справа про скасування арешту акцій компанії "Мотор Січ" буде розглядатися Шевченківським районним судом Києва 25 серпня 2020 р з онлайн-трансляцією в режимі реального времени. На офіційному YouTube-каналі судової влади створена трансляція, де кожен бажаючий зможе спостерігати за засіданням суду, на якому вирішується доля українського флагмана у сфері будівництва авіаційних двигунів АТ "Мотор Січ".

Пряма трансляція засідання суду у цій справі організована в зв'язку з високим інтересом ЗМІ до процесу: на попередньому засіданні 14 серпня через карантинних обмежень не всі представники медіа змогли потрапити в зал. Нагадаємо, що це засідання суду про скасування арешту акцій "Мотор Січі" було перенесено, оскільки адвокати позивача, компанії-акціонера АТ "Мотор Січ" заявили відвід судді Лідії Щебуняєвої, сумніваючись в її об'єктивності. Як повідомлялося раніше, Щебуняєва проігнорувала підтримане прокурором клопотання адвокатів про виклик до суду представників ряду державних органів, причетних до арешту - СБУ, АМКУ та інших.

Своє клопотання представники інвестора обгрунтували тим, що президент України, Прем'єр-міністр України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України та Антимонопольний комітет України публічно висловили свою позицію про необхідність захисту інтересів держави в зв'язку з продажем акцій АТ "Мотор Січ", відповідно, всім зацікавленим особам повинна бути надана можливість висловити свою позицію в рамках даної справи, щоб забезпечити максимальну відкритість і прозорість процесу.

Однак суддя Щебуняева визнала, що зазначені державні органи не мають безпосереднього відношення до АТ "Мотор Січ", і державні інтереси в рамках даного кримінальної справи не затронуті. Тим часом, як повідомляють ЗМІ, ініційовані Службою безпеки України арешти акцій блокують діяльність підприємства, ведуть до економічної і технологічної деградації АТ "Мотор Січ".

Чистий фінансовий результат впав з близько 2,8 млрд грн. у 2017 році до приблизно 0,6 млрд грн. в 2020 році, а 7 760 осіб втратили свої робочі місця. Аж до того, що один з акціонерів АТ ініціював процедуру його банкрутства через неможливість протягом трьох років брати участь в управлінні компанією і отримувати дивіденди. Причиною є те, що арешт акцій означає заборону на видачу реєстрів, і це унеможливлює проведення зборів акціонерів АТ "Мотор Січ" Київський апеляційний суд в даний час проводить розгляд апеляційної скарги про скасування арешту акцій "Мотор Січ". Слухання у цій судовій інстанції призначено на 27 серпня.

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