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21 серпня 2020, пʼятниця, 20:02 483
Економіка 2020-08-21T20:05:46+03:00
Українські Новини
Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не покращать умови інвестування в Україні, — ЕВА

Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не покращать умови інвестування в Україні, — ЕВА

Елена Новикова
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Пропозиція НКРЕКП стосовно параметрів RAB-тарифу на розподіл електроенергії не є ефективною для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію належних державі обленерго. Про це заявили в Європейській Бізнес Асоціації (ЕВА).

В ЕВА заявили, що 17 серпня 2020 року НКРЕКП було проведено громадське обговорення впровадження стимулюючого регулювання в Україні, на якому Регулятором запропонував встановити доходність на "стару" базу активів ОСР  на рівні 3%. На це ЕВА відреагувала заявою про важливість підвищення норми доходності на "стару" базу.

"Пропозиція не є привабливою для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж та заохочення інвестицій в інфраструктуру новими та існуючими інвесторами, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію належних державі пакетів акцій операторів систем розподілу", - наголошують експерти Комітету Асоціації.

На думку ЕВА, запропоновані НКРЕку параметри, не покращать умови інвестування в Україні та не повною мірою співвідносяться зі ставками за облігаціями внутрішньої державної позики України, кредитами тощо. Вислухавши позиції всіх учасників ринку, експерти ЕВА заявили, що Регулятор повинен підвищити ставки доходності на "стару" базу активів до 8-9% для того, щоб діяльність з розподілу електроенергії стала інвестиційно привабливою для інвесторів.

На запит видання, координатор комітету з енергетики Євген Скульський повідомив, що підвищення ставки доходності також вплине на вартість підключення - один з ключових показників рейтингу Doing Business, індексу, який ведеться Світовим банком.

"Підключення до мереж - це ключова складова індексу. А Україна за цим показником відстає - підключення вважається проблемним, і є тим фактором, через який інвестор і не приходить. Що стосується вартості, при підвищенні ставки на стару базу активів RAB-регулювання до 7-8% ціна підключення буде знижена. Підключення частково буде оплачуватися за рахунок оператора системи розподілу, а не тільки споживачів. Тому, безумовно, в разі ставки хоча б 7-8% на стару базу активів, будуть такі позитивні зміни, як зниження вартості підключення до мереж", - зазначив Скульський.

ЕВА звернулися до НКРЕКП з проханням сприяти перегляду регуляторної норми доходу на "стару" регуляторну базу активів та встановити її на рівні не менше 8%.

Зазначимо, раніше член Експертної Ради при Міненергетики Сергій Чех заявив, що НКРЭКП пропонує методологію RAB-тарифів з якою не буде інвестицій в мережі.

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