Заяви про тарифи знизять електоральну підтримку Притули серед киян, — Співак

Після заяв про підвищення тарифів кияни продемонструють кандидату в мери Сергію Притулі зниження його електоральної межі.

Про це сказав в ефірі Дмитро Співак, коментуючи інтерв'ю Прітули.

Експерт висловив надію, що це якийсь флешмоб.

"Я не дуже розумію, про що йде мова, але взагалі це дуже смішно. І я думаю, що киянам буде цікаво поспостерігати, подискутувати з Сергієм Притулою про те, хто куди, кому, чого повинен підвищувати. Ну, і найцікавіше: мені видається, що після цих, так би мовити, перлів Сергія Притули кияни продемонструють йому і підвищення його електоральної, так би мовити, межі, і зниження. Я думаю, що цифри будуть на табло. Погарячкував ти, Сергій!", - підкреслив Співак.

Експерт нагадав, що кандидат в мери Києва Сергій Притула на пост міського голови в інтерв'ю "Лівому берегу" заявив, що треба підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги в місті Києві.

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