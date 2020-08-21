Приватизація готелю "Дніпро" стала позитивним сигналом для світових інвесторів, – ЗМІ

Голова Фонду державного майна (ФДМ) України Дмитро Сенниченко, який зайняв цю посаду після приходу до влади Президента Володимира Зеленського, зміг провести прозорий конкурс на приватизацію, та в результаті дій його команди держбюджет отримав лише одноразовим платежем 1,1 млрд гривень.

Журналісти інтернет-видання Обозреватель пишуть, що це стало найвигіднішою угодою, яку провели у ФДМ за всю історію приватизації.

Унікальність цієї угоди не лише в тому, що готель "Дніпро" був проданий на абсолютно прозорому аукціоні, який проводився згідно з усіма правилами приватизації, але й в тому, який економічний ефект це мало для країни.

Цей об'єкт, перебуваючи у державній власності на балансі держбюджету генерував на місяць неможливо маленький прибуток. Звичайно, він не був збитковий, як багато інших об'єктів держвласності, але для чотиризіркового 12-поверхового готелю в центрі столиці прибуток в 8,3 тис. гривень на місяць - просто неможливий.

Для того, щоб провести аукціон і показати потенційну привабливість цього об'єкту для інвесторів, нова команда ФДМ провела повноцінний всебічний аудит, виключила усі можливі корупційні складові в роботі готелю та надала аналіз готельного ринку столиці.

Все це допомогло не лише провести чесну, прозору приватизацію, а й отримати в бюджет одноразовий платіж у розмірі понад 1 млрд гривень, та ще отримати в особі нового власника готелю великого платника податків. Крім того, гроші, що виручені від приватизації навіть перебуваючи на депозитних рахунках, зможуть генерувати для українського бюджету прибуток в 600 разів більшу, ніж заробляв готель.

Більш того, нова команда ФДМ врахувала при проведенні цієї приватизації не лише фінансові інтереси держави, а й історико-соціальну цінність об'єкта. Тому вперше в умовах приватизації були прописані не технічні нездійсненні умови, а цілком конкретні позиції, які мають практичне значення. А саме - збереження номерного фонду готелю (не менше 100 номерів), виплата заборгованості трудовому колективу і збереження їх штату, збереження в назві готелю найменування "Днiпро".

Переможець конкурсу, українська IT-компанія на чолі із засновником кіберкоманди NAVI Олександром Кохановським придбала готель "Дніпро" за рекордні 1,1 млрд гривень і погодилася з умовами приватизації, які ставив ФДМ при оголошенні конкурсу.

Раніше схожий об'єкт, який приватизували за минулих керівників ФДМ на чолі з Олександром Рябченком - готель "Спорт" в центрі Києва. Тоді, після закритого конкурсу, учасників якого, як й самі умови конкурсу тримали мало не під грифом "секретно" підставна фірма запропонувала за об'єкт 67 млн ​​гривень при стартовій ціні 66,324 млн. Для порівняння ця сума в 5 разів менша від тієї (з урахуванням інфляції та зміни курсу долара), за яку сьогодні ФДМ змогли віддати в приватизацію готелю "Дніпро".

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