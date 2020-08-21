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21 серпня 2020, пʼятниця, 15:36 130
Економіка 2020-08-21T15:46:19+03:00
Українські Новини
НКРЕКП свідомо занижує вартість державних обленерго, – Буймістер

НКРЕКП свідомо занижує вартість державних обленерго, – Буймістер

Петро Стуженко
НКРЕКП, Електроенергія, Слуга народу, Людмила Буймістер, Хмельницькобленерго, RAB-регулювання
Людмила Буймістер. Фото: Facebook
Людмила Буймістер. Фото: Facebook

Регулятор свідомо знецінює державні обленерго аби їх за безцінь викупили олігархічні структури. При RAB-регулюванні, котре запропонувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), державні активи "Хмельницькобленерго" будуть коштувати 7 млн доларів.

Про це заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

Буймістер заявила, що НКЕРКП наполягає на розділенні активів операторів системи розподілу на "старі" та "нові", нарахуванні ставки доходності 3% на стару базу та рівня WACC – на "нову" під час впровадження стимулюючого регулювання для операторів систем розподілу.

Нардеп підкреслила, що регулятор ігнорує позицію ринку та експертів, не дивлячись на те, що з квітня комісії надсилались листи, розрахунки та моделі з аргументами за європейську методологію стимулюючого тарифу з однією ставкою доходності на рівні WACC на всі активи компаній від експертів та учасників ринку. Такі ж пропозиції були озвучені на громадському слуханні присвяченому впровадженню стимулюючого регулювання.

"Регулятор не чує ані позицію ринку, ані експертів, ані експертів аудиторських компаній, яких вони ж самі залучили для того, аби зробити всі розрахунки та всі моделі. Всі одноголосно стверджують – така модель неефективна! Вона не дозволить залучити інвестиції, які необхідні. (а це нагадаю – 12,5 млрд доларів на 10 років за дослідженням "Укрпромзовнішекспертиза")", - підкреслила Буймістер.

На думку нардепа, крім неефективності в залученні інвестицій, такий підхід значно знизить вартість державних обленерго, оскільки розрахунки показують, що їх активи будуть мати негативний грошовий потік.

"Результат цього – в рази менша ціна під час приватизації. Наприклад, уся електромережа Хмельницької області буде коштувати 7 млн доларів. До слова, славнозвісний готель "Дніпро" був приватизований майже в 6 разів дорожче – 40 млн доларів", - написала Буймістер.

На її думку, Регулятор впроваджуючи неефективні параметри, діє в інтересах олігархічних структур: "Висновок висить в повітрі – Регулятор свідомо знецінює державні обленерго аби їх за безцінь викупили олігархічні структури. Наступним кроком буде перегляд тарифу щоб ці ж олігархічні структури потім мали вигідний бізнес придбаний за копійки.  Ми розуміємо, що сьогодні є лише один гравець на ринку електричної енергії, котрий контролює Центренерго і за останні півроку вивів близько 10 млрд гривень. Скажіть, хто зможе сьогодні дозволити ще й за безцінь викупити державні обленерго?" - зазначила нардеп.

Нагадаємо, раніше експерти Центру економічного відновлення підрахували, що провадження стимулюючого тарифу збільшить вартість державних активів обленерго на приватизацію в 5 разів – з 2-3 млрд гривень до 10-14 млрд гривень. 

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