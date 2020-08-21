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  • Споживачі не повинні покривати 37 млрд грн збитків тепловиків - голова АГРУ
21 серпня 2020, пʼятниця, 12:50 6
Економіка 2020-08-21T13:30:02+03:00
Українські Новини
Споживачі не повинні покривати 37 млрд грн збитків тепловиків - голова АГРУ

Споживачі не повинні покривати 37 млрд грн збитків тепловиків - голова АГРУ

Александр Дмитриенко
Природный газ (иллюстрация). Фото: turbinist.ru
Природный газ (иллюстрация). Фото: turbinist.ru

Голова Асоціації газового ринку України вважає, що споживач не повинен платити за помилки в державному регулюванні тепловиків. На його думку, проблему збиткових тарифів попередніх років необхідно вирішувати на законодавчому рівні.

Більшість боргів на газовому ринку спричинило державне регулювання. Занижені тарифи на тепло стали збитками компаній, які оформились в борги перед НАК «Нафтогаз України».Борги ТКЕ складають більшу частину з них – близько 37 млрд грн.

«Заборгованість ТКЕ –це велика проблема. Компаніїне винні, що регулюючі органи не встановлювали їм економічно обґрунтований тариф, - зазначає Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України в своєму інтерв’ю. - Хіба споживач тепла в цьому не винен? І чи готовий він за це платити у поточній економічній ситуації?».

Загальна сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд грн. На думку голови АГРУ, рішення цієї проблеми запропоновано взаконопроекті№3800-1, ініційованому групою депутатів майже з усіх фракцій. Аналогічне рішення - списати безнадійні борги - вже прийнято на ринку електроенергії. Верховна Рада України ухвалила закон про списання старих боргів між учасниками ринку і 15 липня його підписав президент.

Законопроектом передбачено механізм по списанню заборгованості по всьому ланцюжку житлово-комунальних послуг для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення та забезпечити економічну стабільність як всіх підприємств галузі.

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