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  • Кросівки за $615 тис: черговий аукціонний рекорд за "снікерси" баскетболіста Майкла Джордана
21 серпня 2020, пʼятниця, 12:11 9
Спорт 2020-08-21T13:30:03+03:00
Українські Новини
Кросівки за $615 тис: черговий аукціонний рекорд за "снікерси" баскетболіста Майкла Джордана

Кросівки за $615 тис: черговий аукціонний рекорд за "снікерси" баскетболіста Майкла Джордана

Тетяна Зотова
Спорт, Майкл Джордан, аукціон, кросівки, продаж
Майкл Джордан. Фото: xsport.ua
Майкл Джордан. Фото: xsport.ua

На торгах в аукціонному домі Christie's встановлено черговий рекорд з продажу кросівок легендарного баскетболіста Майкла Джордана. Пара спортивних черевик, які носив спортсмен під час баскетбольної гри в 1985 році, продана за $615 тис. на аукціоні, що побило світовий рекорд.

В аукціонному домі Christie's розповіли, що легендарні кросівки Air Jordan 1 High, які баскетболіст носив під час показової гри в Трієсті (Італія), назвали єдиним у своєму роді артефактом Майкла Джордана.

Взуття назвали ексклюзивним не тільки тому, що на ній - автограф самого Джордана. Головною причиною унікальності став уламок скла, який врізався в підошву лівого кросівка в результаті того, що Джордан розбив баскетбольний щит сильним ударом.

Попередній рекорд був встановлений на початку 2020 року. Тоді кросівки баскетболіста пішли з молотка за $ 560 тис.

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