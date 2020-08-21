Кросівки за $615 тис: черговий аукціонний рекорд за "снікерси" баскетболіста Майкла Джордана

На торгах в аукціонному домі Christie's встановлено черговий рекорд з продажу кросівок легендарного баскетболіста Майкла Джордана. Пара спортивних черевик, які носив спортсмен під час баскетбольної гри в 1985 році, продана за $615 тис. на аукціоні, що побило світовий рекорд. В аукціонному домі Christie's розповіли, що легендарні кросівки Air Jordan 1 High, які баскетболіст носив під час показової гри в Трієсті (Італія), назвали єдиним у своєму роді артефактом Майкла Джордана.Взуття назвали ексклюзивним не тільки тому, що на ній - автограф самого Джордана. Головною причиною унікальності став уламок скла, який врізався в підошву лівого кросівка в результаті того, що Джордан розбив баскетбольний щит сильним ударом. Попередній рекорд був встановлений на початку 2020 року. Тоді кросівки баскетболіста пішли з молотка за $ 560 тис.