Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи

Новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі з мирних переговорів Леонід Кравчук звернувся до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови ВР "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" вимогам Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця коментує: вказане звернення викликає глибоке занепокоєння у зв’язку з тим, що зазначена Постанова, ухвалена більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, відповідає положенням Конституції України та базується на пункті 4 статті 10 Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Зокрема, Постанова передбачає, що призначення виборів на тимчасово окупованих територій можливе за умов припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України тощо.

"Сьогоднішня заява виглядає як потурання агресору та здача національних інтересів України. Подібні кроки можна розцінювати як свідому провокацію, спрямовану на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Я закликаю Президента України, а також усіх інших задіяних у мирних перемовинах осіб, не допускати жодних підкилимних домовленостей! Будь-які перемовини повинні бути відкритими, а не кулуарними. Домовлятися треба на користь України! Ми не повинні віддати жодного клаптика нашої землі!" – каже Ігор Палиця.

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