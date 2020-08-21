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21 серпня 2020, пʼятниця, 11:55 364
Економіка 2020-08-21T13:30:03+03:00
Українські Новини
Регіональні газзбути продають газ населенню дешевше ніж Нафтогаз

Регіональні газзбути продають газ населенню дешевше ніж Нафтогаз

Петро Стуженко
Газ, Тариф, Нафтогаз, Кабмін, акція, Газзбут
Газ (газсбыт). Фото: каменское.укр
Газ (газсбыт). Фото: каменское.укр

Регіональні газові компанії (газзбути) визначили ціну природного газу для населення у серпні у 4,49 грн за куб м і запропонували своїм клієнтам взяти участь в акції "Твоя енергонезалежність" та викупити потрібний запас газу на зиму по акційній літній ціні 4,49 грн за куб м.

Акція триває з 15 серпня до 30 вересня 2020, а використати власний запас газу споживач зможе з 1 жовтня цього року до 31 березня 2021 року. Скористатись акційною пропозицією та поповнити зимовий запас можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції. При укладенні договору у період з 15 по 31 серпня, вартість газу для учасників акції становитиме 4,49 грн за куб м.

Вартість ресурсу, запропонована газзбутами для українців у 4,49 грн за куб м, є нижчою від оголошеного раніше ГК "Нафтогаз України" тарифу "Річний" у 4,73 грн за куб м.

Нагадаємо, з 1 серпня Кабінет Міністрів скасував механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами. Такий крок Уряду передбачає, що вартість блакитного палива відтепер має формуватися на підставі ринкових механізмів.

З 2015 року природний газ для 8,5 мільйонів українських сімей постачають регіональні газові компанії (газзбути), які були визначені Урядом постачальниками зі спеціальними зобов'язаннями (ПСО). Впродовж п’яти років вони забезпечують українців ресурсом, надаючи сервіси у 16 регіонах України через мережу центрів з обслуговування клієнтів, а також онлайн сервіс 104.ua, який дозволяє споживачу не виходячи з дому передавати показання лічильників і сплачувати рахунки за газ.

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