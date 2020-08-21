Справи Амірханяна в СБУ не рухаються через слідчого Зюзю, - Сазонов

Кримінальні виробництва, пов'язані з фінансуванням держави-агресора і підривом територіальної цілісності України, які розслідує Служба безпеки України стосовно підприємця Араїка Амірханяна і його компаній, через негласну підтримку слідчої групи, зокрема, слідчого Дмитра Зюзі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер, політолог Кирило Сазонов.

Він нагадав, що одеського підприємця Араїка Амірханяна, якого також називають "головним тендерним тролем" дорожньої галузі, влітку 2019 року затримала Служба безпеки. "У виробництві №42018000000001684 від 10.07.2018 йдеться про фінансування тероризму, підтримку країни-агресора і загрозу територіальній цілісності через сплату податків до бюджету Росії. Згідно з судовими матеріалами компанії Амірханяна купували бітум в Росії і провозили його через Крим, оплачуючи відповідні митні збори в користь російського уряду, тим самим фінансуючи російську армію і агресію Росії проти України", - написав Сазонов.

"Всього було сплачено близько 4 млн рублів податків, це не враховуючи вартості самого бітуму, а також діяльності дочірньої компанії, яку Амірханян створив і зареєстрував в Москві. Крім того, схема була не ідеальною і з комерційної точки зору - за документами бітум проходив як кременчуцький, який тимчасово був на зберіганні в Криму. В червні 2019 року Амірханянову було оголошено підозру, а його самого оголосили в розшук. В анамнезі там і посягання на територіальну цілісність, і привласнення майна, і шахрайство, і незаконне переправлення осіб через кордон, і підробка документів", - додав він.

Однак на сьогоднішній день Амірханян не тільки спокійно вийшов з СІЗО, "але і продовжує тероризувати "Укравтодор" і учасників тендерних закупівель".

"Швидше за все справа зійде Амірханяну з рук через негласну підтримку його дій безпосередніми виконавцями. ... Стало відомо і про представника СБУ, який, судячи з усього, теж всіляко гальмує розгляд справ в судах. Мова про старшого слідчого Дмитра Зюзю, чиї клопотання щодо Амірханяна суд останнім часом з дивною регулярністю відхиляє через недбалу підготовку та невідповідність вимогам законодавства. Це дає можливість "тролю" спокійно ходити на волі, не хвилюючись через судових процесів і надалі блокувати дорожні тендери і планувати напади на "Укравтодор", - написав політолог.

Він додав, що Зюзя вже світився в скандальних історіях. Наприклад, Медійна ініціатива за права людини фіксувала свідчення полковника-розвідника Івана Без'язикова про те, як слідчі, серед яких і Зюзя, змушували його "нафантазувати" про "фінансові потоки терористів" з "розвідуправління" "ДНР" під час дачі свідчень.

Нагадаємо, що раніше в "Укравтодорі" заявляли, що тільки за 2019 рік компанії Амірханяна заблокували 720 тендерів на будівництво доріг на загальну суму до 10-12 млрд грн.



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