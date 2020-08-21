Артем Ситник не задекларував подарунки, за отримання яких його оштрафував суд, - ЗМІ

У декларації Артема Ситника за 2019 рік не вказані подарунки за отримання яких він був оштрафований судом, інформує портал versii.com.

Так, згідно із судовими рішеннями від 02.01.2019 і 10.03.2019 Артем Ситник отримав подарунок у вигляді оплачених послуг оренди на суму 25 тисяч гривень. Крім того, свідок у справі Ситника стверджував, що систематично позичав йому гроші, і дружба із фігурантом обійшлася йому близько 700 тисяч грн.

При цьому в декларації Ситника не відображені фінансові зобов'язання.

Таким чином, Артем Ситник вніс недостовірну інформацію в свою декларацію за 2019 рік, що є підставою для її перевірки і притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що раніше Рівненський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції і визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні, пов'язаному з корупцією.

На сайті Президента зареєстрована петиція про звільнення Артема Ситника з посади Директора НАБУ.

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