підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Артем Ситник не задекларував подарунки, за отримання яких його оштрафував суд, - ЗМІ
21 серпня 2020, пʼятниця, 11:11 362
Політика 2020-08-21T11:30:01+03:00
Українські Новини
Артем Ситник не задекларував подарунки, за отримання яких його оштрафував суд, - ЗМІ

Артем Ситник не задекларував подарунки, за отримання яких його оштрафував суд, - ЗМІ

Павло Твердохліб
Суд, НАБУ, Корупція, подарунки
Артем Сытник. Фото: genplan.ua
Артем Сытник. Фото: genplan.ua

У декларації Артема Ситника за 2019 рік не вказані подарунки за отримання яких він був оштрафований судом, інформує портал versii.com.

Так, згідно із судовими рішеннями від 02.01.2019 і 10.03.2019 Артем Ситник отримав подарунок у вигляді оплачених послуг оренди на суму 25 тисяч гривень. Крім того, свідок у справі Ситника стверджував, що систематично позичав йому гроші, і дружба із фігурантом обійшлася йому близько 700 тисяч грн.
При цьому в декларації Ситника не відображені фінансові зобов'язання.

Таким чином, Артем Ситник вніс недостовірну інформацію в свою декларацію за 2019 рік, що є підставою для її перевірки і притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, що раніше Рівненський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції і визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні, пов'язаному з корупцією.
На сайті Президента зареєстрована петиція про звільнення Артема Ситника з посади Директора НАБУ.

Більше новин про: Суд НАБУ Корупція подарунки

У липні Ситник заробив на 60 тисяч гривень більше,...
Ми на шляху до цивілізованого і законного рішення ...
Дональд і Меланія Трамп отримали в подарунок по ви...
Антикорупціонери розслідують 7 справ про незаконне...
В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронавірусом
Сьогодні київський фунікулер відкривається після ремонту
Новини
Артем Ситник не задекларував подарунки, за отримання яких його оштрафував суд, - ЗМІ 11:11
Через зростання захворюваності на коронавірус в Україні можуть почати госпіталізувати тільки тяжкохворих 11:10
Курс російського рубля 21 серпня — російська нацвалюта зросла 11:00
Словенія внесла Україну в "червоний список" — по прибуттю потрібно пройти 14-денну самоізоляцію 10:50
За добу в ЗСУ 43 людини захворіли на коронавірус, на ізоляції понад 800 військових 10:38
більше новин
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
НКРЕКП зриває реформу тарифоутворення для електромереж, - нардеп Гриб 13:21
більше новин
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
14 регіонів у "червоній зоні", Київ наразі в "жовтій". Де в Україні посилюють карантин 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
Прибуток банків у липні становив 4,6 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok