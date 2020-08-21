У 2020 році Україна ризикує перевищити поріг боргової безпеки, - Льовочкін

Боргове навантаження на економіку і держбюджет за перше півріччя 2020 року збільшилася, а до кінця року співвідношення держборгу до ВВП ризикує перевищити поріг безпеки, передбачений Бюджетним кодексом. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, інформує персональний портал політика.

"Ситуація з держборгом погіршується. На кінець 2019 року співвідношення держборгу до ВВП становило трохи більше 50%, до початку другого півріччя оціночно воно вже становить близько 58%, а до кінця 2020 року, виходячи з графіка запозичень і погашень, цей показник досягне 62%. При тому, що поріг боргової безпеки, прописаний в Бюджетному кодексі, - 60%. Уряд зобов'язаний припинити нарощування держборгу, тому що Україні вже зараз нічим розплачуватися по кредитах", - переконаний політик.

Він повідомив, що приріст держборгу за перші шість місяців склав 13,6% (плюс 270,9 млрд грн), причому 106,8 млрд - це перевищення запозичень над погашенням державного боргу.

"Політика погашення колишніх кредитів новими веде до того, що загальна сума держборгу безупинно наростає. Щорічно на погашення та обслуговування боргів країна витрачає вже більше, ніж на медицину і освіту разом узяті", - сказав народний депутат.

"Подібну практику необхідно припинити. З огляду на критичну ситуацію, Опозиційна платформа - За життя виступає за законодавчу заборону перевищення запозичень над погашеннями. Кошти для бюджету необхідно заробляти розвитком економіки, а не отриманням кредитів", - резюмував Сергій Льовочкін.

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