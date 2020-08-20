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20 серпня 2020, четвер, 19:50 232
Політика 2020-08-20T19:52:14+03:00
Українські Новини
Кандидат у мери Києва Притула пропонує підвищити тарифи в столиці

Кандидат у мери Києва Притула пропонує підвищити тарифи в столиці

Павло Твердохліб
Голос, Комунальні тарифи, Сергій Притула
Сергій Притула. Фото: goloszmin.org
Сергій Притула. Фото: goloszmin.org

Шоумен та кандидат у мери Києва від політичної партії "Голос" Сергій Притула пропонує підвищити комунальні тарифи.

Про це він повідомив у своєму інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег".

Притула розповів у своїму інтерв'ю, що бачить підвищення тарифів вирішенням проблеми питної води у Києві.

"Просто проблема поганої якості того чи іншого блага чи природнього якогось ресурсу лежить ось у чому: воно все потребує оновлення, заміни. Та сама станція в Бортничах, яка вічно на якійсь реконструкції, і так далі. Всі ці речі мають закладатися в тариф. Він, очевидно, має трохи вирости", – зазначив Притула.

Притула також зазначив, що рішення про підвищення комунальних тарифів не зовсім сподобається громаді.

Як повідомлялось раніше, за результатами опитування Центру Разумкова, що було оприлюднено 13 серпня, за шоумена Сергія Притулу готові віддати свої голоси 5,5% киян. Він займає 5-е місце у загальному рейтингу кандидатів на посаду міського голови Києва.

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