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20 серпня 2020, четвер, 18:50 122
Суспільство 2020-08-20T19:00:02+03:00
Українські Новини
У Кличка до 1 вересня встановлять майже 500 велопарковок біля шкіл

У Кличка до 1 вересня встановлять майже 500 велопарковок біля шкіл

Павло Твердохліб
Школа, Велопарковка, КМДА, Валентин Осипов
Велопарковки біля шкіл. Фото: kyivcity.gov.ua
Велопарковки біля шкіл. Фото: kyivcity.gov.ua

Директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Осипов повідомив, що з 1 вересня вчителі та учні столичних шкіл, які надають перевагу велосипедам, матимуть змогу залишити свій двоколісний транспорт на велопарковці.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"До початку навчального року завершимо встановлення велосипедних стійок поблизу столичних шкіл. На сьогодні 215 велостійок встановлені на території 68 навчальних закладів. Роботи активно тривають і до 1 вересня ще 81 столичну школу обладнаємо місцями для велосипедів. Таким чином загальна кількість велостійок біля шкіл і гімназій збільшиться до 485", – сказав Валентин Осипов.

Нагадаємо, що цього літа триває встановлення паркувальних велосипедних стійок поблизу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва. Загалом на всіх об’єктах встановлять 678 велопарковок.

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