Звинувачення у проросійськості – одна з "чорних" технологій цих місцевих виборів, – експерт

Звинувачення політичних партій в проросійськості - це нові "чорні" технології на виборах місцевих органів влади 2020 року.

Про це заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook політолог Вадим Карасьов.

"Кожні вибори приносять щось нове у скарбничку використаних технологій. Не відстають і "чорні" технологи, намагаючись знайти щось нове на конкурентів... Але вже зараз з’явилася нова фішка: звинувачення партій у проросійськості", – вважає Карасьов.

Як зазначив експерт, перш за все ця технологія буде працювати у соціальних мережах та Вікіпедії.

"Атакують партії, далекі від націоналістичного спектру. Цього разу – "Пропозиція" та "Наш край". І якщо перша сама підставилась, використовуючи у логотипі триколор, то друга, судячи з усього, потрапила під роздачу безпричинно. Точніше, "Наш край" потрапив під неї через боротьбу за певні регіони, де ярлик "проросійська" мінусує рейтинг", – зазначив Карасьов.

Як нагадав політолог, подібні технології вже використовувалися в українській політиці проти партії "Свобода".

"Раніше зв’язок з Росією, точніше з "Газпромом", намагалися простежити у "Свободи", яка на Західній Україні виступала проти видобутку сланцевого газу. Як правило, атака йшла через традиційні ЗМІ", – написав Карасьов.

За словами Вадима Карасьова, проросійська ніша в Україні завжди була досить вузькою. Реально проросійськими раніше були комуністи та партія "Союз". Решта партій в Україні, як вважає Карасьов, так чи інакше проукраїнські, тому ярлик проросійськості, незважаючи на всі спроби, до них погано клеїться.

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