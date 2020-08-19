підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 серпня 2020, середа, 18:14 381
Верховна Рада і партії 2020-08-19T19:45:01+03:00
Українські Новини
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну

Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну

Надежда Комендантова
Ігор Палиця, За майбутнє
Игорь Палица. Фото: пресс-служба
Игорь Палица. Фото: пресс-служба

За пів року роботи нового Кабміну країна так і не побачила детального плану розвитку економіки. Зараз уряд хоче створити вільні економічні зони на Донбасі, але ж його завдання – робити інвестиційно привабливими не окремі регіони, а всю країну. На цьому наголошує лідер політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця.

Крім цього, політик вважає руйнівними плани уряду щодо масштабної приватизації державних підприємств.

"Українців намагаються переконати, що економіку врятує тотальний розпродаж стратегічних держпіприємств. Прем’єр-міністр заявив: хоче залишити під контролем держави лише триста із трьох тисяч таких об’єктів державної власності. Це політика саботажу! Це руйнування країни! Завтра так звані інвестори просто кинуть ці підприємства напризволяще, отримавши з них те, що їм потрібно", – каже політик.

Він переконаний: Україна повинна іти іншим шляхом – реформувати державні компанії, забезпечити якісний менеджмент, створити робочі місця та зробити ці підприємства прибутковими.

"Нинішній уряд не знає, як це зробити. І замість відновлення власної економіки він ходить по світу з простягнутою рукою в пошуках кредитів", – зазначає Ігор Палиця.

З вересня 2019 року (початок роботи першого уряду нинішньої влади) державний борг збільшився на $3,1 млрд, а на 1 липня цього року досяг рекорду – $85 млрд! Більше того, якщо в 2019 році уряд запозичив для потреб бюджету 409,8 млрд грн, у 2020 планується запозичити вже 642,7 млрд грн, то в 2021 буде досягнутий абсолютний рекорд запозичень – 744,9 млрд грн.

"Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" має стратегію відновлення української промисловості. Ми відстоюємо економічний патріотизм – реальну та системну підтримку вітчизняного бізнесу. Ми маємо всі ресурси для того, щоб подолати кризу – потрібні лише професіоналізм та політична воля!" – наголошує очільник політсили.

Більше новин про: Ігор Палиця За майбутнє

У Києві зафіксовано найбільше нових випадків коронавірусу з початку епідемії — 215 за добу
Кабмін звільнив главу Митної служби
Новини
Помер вчений і президент НАНУ Борис Патон 19:47
Насправді я зануда та ботан, - міністр юстиції Малюська 19:30
Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень 18:59
"Нафтогазу" надрукують річний звіт за 204 тис. гривень, хоча він був готовий заплатити майже вдвічі дорожче 18:44
У Києві на Шулявському шляхопроводі обмежать рух через ремонтні роботи 18:27
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
Поставлене завдання - забрати Burisma Group і передати державі, - агент НАБУ Шевченко 11:56
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Від введеного Зеленським безвізу для 7 країн Україна недоотримає $ 3 млн 12:44
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які обмеження діють 08:30
більше новин
Для підвищення "мінімалки" Рада проведе позачергове засідання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok