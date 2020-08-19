Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну

За пів року роботи нового Кабміну країна так і не побачила детального плану розвитку економіки. Зараз уряд хоче створити вільні економічні зони на Донбасі, але ж його завдання – робити інвестиційно привабливими не окремі регіони, а всю країну. На цьому наголошує лідер політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця.

Крім цього, політик вважає руйнівними плани уряду щодо масштабної приватизації державних підприємств.

"Українців намагаються переконати, що економіку врятує тотальний розпродаж стратегічних держпіприємств. Прем’єр-міністр заявив: хоче залишити під контролем держави лише триста із трьох тисяч таких об’єктів державної власності. Це політика саботажу! Це руйнування країни! Завтра так звані інвестори просто кинуть ці підприємства напризволяще, отримавши з них те, що їм потрібно", – каже політик.

Він переконаний: Україна повинна іти іншим шляхом – реформувати державні компанії, забезпечити якісний менеджмент, створити робочі місця та зробити ці підприємства прибутковими.

"Нинішній уряд не знає, як це зробити. І замість відновлення власної економіки він ходить по світу з простягнутою рукою в пошуках кредитів", – зазначає Ігор Палиця.

З вересня 2019 року (початок роботи першого уряду нинішньої влади) державний борг збільшився на $3,1 млрд, а на 1 липня цього року досяг рекорду – $85 млрд! Більше того, якщо в 2019 році уряд запозичив для потреб бюджету 409,8 млрд грн, у 2020 планується запозичити вже 642,7 млрд грн, то в 2021 буде досягнутий абсолютний рекорд запозичень – 744,9 млрд грн.

"Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" має стратегію відновлення української промисловості. Ми відстоюємо економічний патріотизм – реальну та системну підтримку вітчизняного бізнесу. Ми маємо всі ресурси для того, щоб подолати кризу – потрібні лише професіоналізм та політична воля!" – наголошує очільник політсили.

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