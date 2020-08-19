"Нафтогаз" завдає шкоди державі, продаючи газ за заниженими цінами, – ЗМІ

НАК "Нафтогаз" через свою дочірню компанію ГК "Нафтогаз" продає промисловим споживачам газ за цінами нижчими від ринкових, при цьому торгуючи в збиток навіть собі.

Про це йдеться в розслідуванні, яке опубліковало інтерет-видання Цензор.net.

Згідно з даними видання, 2 червня ціна газу в типових текстах комерційних пропозицій ГК "Нафтогаз", за інформацією споживачів, становила 2 406 гривень за 1 тис. кубометрів газу. В той же день, згідно біржового бюлетеню Української енергетичної біржі (УЕБ), середньозважена біржова (ринкова) ціна, за якою реалізовував газ ЦПК "Трейдинг" (ще одна дочірня компанія "Нафтогазу"), склала 2 566 гривень за 1 тис. кубів. Таким чином, ГК "Нафтогаз" пропонував газ споживачам за ціною на 7% нижче біржової, по якій ЦПК "Трейдинг" реалізовував ресурс іншим трейдерам.

Різниця в ціні ГК "Нафтогаз" у порівнянні з середньозваженою біржовою ціною, по якій продавав газ ЦПК "Трейдинг" спостерігалася й в інші дні. Наприклад, 23 червня комерційна пропозицію ГК "Нафтогаз" склала 3 060 гривень за тисячу кубів. А на УЕБ того ж дня ЦПК "Трейдинг" реалізував газ із середньозваженою ціною в 3 495 гривень за 1 тис. кубів газу, або на 14% дорожче. Подібна ситуація спостерігалася і наступними тижнями.

Журналісти наводять думку голови Асоціації газових трейдерів (АГТУ) Андрія Мізовця про те, що ціновий демпінг "Нафтогазу" витісняє незалежних трейдерів з сегмента поставки.

Також демпінгова політика "Нафтогазу" завдає удару по українським газовидобувним компаніям. Усі вони, включаючи і "Укргазвидобування" з групи "Нафтогаз", зазнають збитків.

Асоціація газодобувних компаній (АГКУ), яка об'єднує найбільші компанії галузі, включаючи належну "Нафтогазу" "Укргазвидобування", також направила офіційне звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому просить врегулювати ситуацію зі збитками видобувних компаній від низьких внутрішніх цін на газ.

Глава АГТУ Андрій Мізовець вважає, що для нормалізації ситуації на газовому ринку необхідно зобов'язати "Нафтогаз" частину ресурсу "Укргазвидобування" продавати на Українській енергетичній біржі, щоб виключити демпінг групи і припинити дискредитацію інших учасників ринку.

"У довгостроковій перспективі ринок природного газу повернеться до часів, коли на ринку було 2-3 підконтрольних "гравця", через яких проходили всі обсяги газу, як внутрішнього видобутку, так й імпортні, - зазначило видання - а споживачі будуть платити за газ стільки ж, скільки їм скаже монополіст, оскільки інших пропозицій не буде".

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