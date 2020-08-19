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  • Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post
19 серпня 2020, середа, 14:28 386
Політика 2020-08-19T15:00:01+03:00
Українські Новини
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post

Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post

Кира Молчанова
Джо Байден, Дональд Трамп, Джозеф Байден, Петро Порошенко, записи Деркача, Плівки Деркача
Зустріч Байдена і Поршенка. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Зустріч Байдена і Поршенка. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Опублікований народним депутатом Андрієм Деркачем аудіозапис ймовірно з розмовами Порошенка та Байдена ретвінув президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляє видання, президент США Дональд Трамп ретвітнув "плівки Деркача", які імовірно є розмовою між кандидатом в Президенти США від Демократичної партії Джо Байденом і колишнім Президентом України Петром Порошенком, що датується 18 лютого 2016 року.

Згідно з даними "Вашингтон Пост", уривок, що ретвітнув Трамп, присвячений звільненню Генерального прокурора України, який раніше проводив розслідування щодо власника української енергетичної компанії "Burisma", де Син Байдена, Хантер, колись займав місце в раді директорів.

Видання відзначає, що в бесіді можна почути, як Порошенко каже Байдену, що він прийняв відставку прокурора Віктора Шокіна "незважаючи на те, що у нас не було ніяких звинувачень в корупції, у нас немає ніякої інформації, що він робить щось не так".

Раніше народний депутат Андрій Деркач на серії пресконференцій оприлюднив аудіоматеріали з голосами, "схожими на Порошенка і Байдена", які можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка. Серед обговорюваних тем: підвищення тарифів на 100% замість 75%, звільнення генпрокурора Шокіна в обмін на кредитні гарантії на суму 1 млрд дол., розмова людей з голосами, схожими на голоси президентів України і РФ Порошенко і Путіна, і ін.

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