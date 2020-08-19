Буксир "Витязь" в порту "Південний" непридатний до роботи і становить загрозу для людей, – ЗМІ

У морському торговельному порту "Південний" планує почати свою діяльність буксир "Витязь", який, за своїми технічними характеристиками, не лише не придатний для роботи, але й створює серйозну загрозу життю екіпажу та співробітникам порту.

Про це повідомило інтернет-видання Delo.ua, посилаючись на акт перевірки буксира представниками Южненської філії Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Журналістам цей документ передали співробітники адміністрації порту "Південний", щоб, за їхніми словами, припинити тиск, який постійно на них чиниться з боку керівництва порту, і, зокрема, його директором Максимом Широковим, а також виключити ймовірність ризику життями людей.

Так, в "Акті перевірки буксира "Витязь" (ІМО 8724121) на відповідність критеріям, що належать до буксиру безпеки (забезпечення) на період стоянки суден - газовозів, хімовозів і танкерів" йдеться , що на судні виявлені грубі порушення, які стосуються як безпосередньо навичок екіпажу, так і технічного стану буксира.

Комісія встановила, що потужність "Витязя" - всього лише 2 500 к.с., в той час як мінімальна потужність для обслуговування газовозів і хімовозів повинна бути 3 800 к.с. Сам буксир - одногвинтовий та недостатньо маневрений, тому може пробити борт газовоза або хімовоза.

Також в документі йдеться, що результати практичного тестування систем протипожежного захисту виявлені незадовільні показники, що може привести до трагедії на буксирі в разі виникнення надзвичайної ситуації.

"Система водяного зрошення в неробочому стані. Відсутня система регенерації повітря та надлишкового тиску, яка не забезпечує безпечну роботу екіпажу під час обслуговування суден (газовозів) при виникненні надзвичайної ситуації", - йдеться в акті перевірки буксира.

Крім того, не працюють єдина судова навігаційна радіолокаційна станція DEССA і судовий приймач навігаційних і метеорологічних попереджень і прогнозів NAVTEX. На палубі, гідравлічних насосах і в піддонах гідроциліндрів виявлені протікання. Також відсутня буксирна лебідка і металевий трос.

Комісія в ході перевірки встановила, що екіпаж, включаючи капітана не володіють елементарними навичками при оголошенні тривоги ("Людина за бортом", "Загальносудова тривога" і т.п.), не знають характеристик буксира, не вміють користуватися дихальними апаратами і практично не ведуть судовий журнал.

За підсумком перевірки "Витязя" комісія Южненської філії АМПУ не рекомендує його до використання для обслуговування газовозів і хімовозів.

"З огляду на виявлені недоліки організаційного та технічного характеру, комісія вважає, що запропонований до перевірки буксир "Витязь" (ІМО 8724121), не можна рекомендувати до використання в якості буксира безпеки (забезпечення) на період стоянки суден - газовозів, хімовозів біля причалів №№ 3, 4 адміністрації МП "Південний", - резюмували члени комісії.

Крім усього іншого, журналісти нагадали, що в порту "Південний" під відкритим небом, без дотримання правил безпеки, зберігається близько 10 тис. тонн селітри, що в 3 рази більше, ніж той обсяг, який призвів до вибуху в порту Бейрута. А експерти зазначають, що окрім небезпечного зберігання, термін придатності селітри в "Південному" - закінчився.

Відповідно, технічно несправний буксир, укупі з простроченої селітрою можуть привести до трагічних наслідків не лише для порту, але й для області в цілому.

Відзначимо, що морський порт "Південний" знаходиться в безпосередній близькості від численних населених пунктів. Тому організація і забезпечення безпеки в порту - стратегічно важливе завдання як адміністрації морського порту "Південний", АМПУ, так й Одеського припортового заводу (ОПЗ), і критично важливо для Одеського регіону і безпеки сотень тисяч людей.

Нагадаємо, до морського торговельного порту "Південний" на початку серпня зайшов буксир "Витязь". Він належить Усть-Дунайському МТП, але був узятий в оренду фірмою "Аксон Шиппінг", за якою стоять колишній народний депутат Борис Козир та Сергій Назаренко-молодший, син звільненого директора ОПЗ Сергія Назаренка. У ЗМІ неодноразово звучала інформація про те, що "Витязь" не відповідає технічним вимогам, які прописані в постанові порту для всіх суб'єктів господарювання, та може стати причиною трагедії в порту.

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