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19 серпня 2020, середа, 13:59 3
Силові структури 2020-08-19T14:00:01+03:00
Українські Новини
У першому півріччі зірвалися 44% тендерів Міноборони

У першому півріччі зірвалися 44% тендерів Міноборони

Павло Твердохліб
Тендер, Prozorro, Міністерство оборони України, Армія, закупівлі для армії
Міністерство оборони України. Фото: navkolo.me
Міністерство оборони України. Фото: navkolo.me

У першому півріччі 2020 року Міністерством оборони України успішно завершено 158  конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд. грн. За цей же період було відмінено 128 конкурентних тендерів або 44,7% від загальної кількості оголошених торгів на загальну очікувану вартість 3,46 млрд. грн., інформує портал statewatch.org.ua.

Відповідну інформацію проект "Марлін" отримав із системи Prozorro.

Всі тендери організовані Відділом підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ.

Зі 128 відмінених конкурентних тендерів: 107 (83,6 %) відмінено, бо для участі було подано менше двох тендерних пропозицій. Ще 13 (10,2%) тендерів відмінено у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів і послуг. І 8 (6,2%) тендерів – у зв’язку з неможливістю усунути порушення законодавства з питань публічних закупівель.

Нижче – перелік послуг, за яким були відмінені тендери  на найбільшу очікувану вартість:

Перевезення громадським залізничним транспортом на суму  699,4 млн грн.

Індивідуальне обмундирування – 648,9 млн грн.

Продукти харчування – 279 млн грн.

Організація харчування – 241,02 млн грн.

Кухонне приладдя – 212,02 млн грн.

Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення  – 154,7 млн грн.

Аналітики проекту "Марлін" наголошують, що з метою зниження ризику неуспішного закінчення закупівель, Міністерству оборони варто використати можливості організації консультацій з ринком, яка передбачена діючою редакцією Закону "Про публічні закупівлі".

Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовник може проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від бізнесу. Це допоможе уникнути ризику формування заниженої очікуваної вартості та включення дискримінаційних вимог в тендерну документацію.

Деякі відмінені закупівлі Міноборони в Prozorro

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