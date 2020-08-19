Голови адміністрації повинні забезпечити вибори або піти у відставку, - Бойко

"Голови військово-цивільних адміністрації повинні забезпечити вибори або піти у відставку". Про це заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи запит ЦВК на адресу РНБО, силових відомств та ВЦА щодо ситуації з безпекою для перегляду рішення, яке скасовувало місцеві вибори у 18 ОТГ Донецької та Луганської областей, інформує портал партіії ОПЗЖ.

Центральна виборча комісія на черговому засіданні 18 серпня прийняла рішення звернутися до центральних і місцевих органів влади і уточнити інформацію про ситуацію з безпекою для проведення місцевих виборів у 18 ОТГ в Луганській і Донецькій областях, які раніше було скасовано. Відповідний запит ЦВК надіслала до Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Нацполіції, до командувача Об'єднаних сил, а також до керівництва Донецької та Луганської ОДА.

"Масові протести жителів Донбасу проти спроби позбавити їх права голосу, жорстка реакція місцевих рад, наша активна позиція в цьому питанні змусили владу отямитися", - сказав Юрій Бойко.

Тепер, підкреслив Співголова фракції опозиціонерів, слово за президентом.

"Рішення про те, чи зможуть півмільйона українських громадян скористатися своїми конституційними правами на вільні вибори та місцеве самоврядування, прямо залежить від Володимира Зеленського", - наголосив політик.

Опозиційна платформа - За життя вимагає від президента виконати свій обов'язок Гаранта Конституції, забезпечити дотримання прав громадян і створити умови для проведення місцевих виборів на підконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.

"Півмільйона людей позбавили їхнього конституційного права обирати місцеву владу, позбавили їхнього законного права обирати і бути обраним! Ми вважаємо, що таке керівництво ВЦА потрібно змінити і призначити тих, хто зможе забезпечити проведення виборів, а не стане шукати привід, як позбавити громадян України права голосу", - підкреслив Співголова партії.

"У 2019 році на президентських виборах багато хто з п'ятисот тисяч українських громадян на Донбасі голосували за чинного президента, а на парламентських - за "Слуг народу". Вони сподівалися на мир і захист своїх прав, а натомість у них забрали право голосувати. Краще гідно прийняти поразку своєї партії, ніж увійти в історію України як президент, що позбавив громадян права голосу", - резюмував Юрій Бойко.

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