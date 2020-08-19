Влада не підготувала школи до навчального року з урахуванням умов епідемії, - Льовочкін

1 вересня діти підуть в школу вперше з часу введення карантину, проте влада не готова забезпечити функціонування навчальних закладів в умовах пандемії. За словами народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Сергія Льовочкіна, рекомендації Міністерства освіти щодо забезпечення шкільного процесу в умовах пандемії COVID-19 можуть бути невиконані через відсутність фінансування, інформує офіційний портал політика.

"Навесні, приймаючи секвестр бюджету, влада зрізала фінансування освіти на 3 млрд гривень. Передбачалося, що ці кошти будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусом, у тому числі - на додаткові трансферти місцевим бюджетам. Однак до початку навчального року у фонді COVID-19 грошей не залишилося", - сказав політик.

Він нагадав, що, відповідно до рекомендацій Міносвіти, до початку навчального року всі школи мають бути забезпечені дезінфікуючими та миючими засобами, а також засобами індивідуального захисту.

"Оскільки в держбюджеті коштів на боротьбу з коронавірусом немає, ці обов'язки перекладають на місцеві бюджети, з яких якраз і зрізали 3 млрд гривень субвенції, що призначалися для закупівлі меблів, нового обладнання та для ремонту шкіл, а також на доплати молодим вчителям. В результаті до нового навчального року 40% шкіл потребують ремонту, немає ані нових меблів, ані коштів на антиепідемічні заходи", - заявив народний депутат.

Також, за його словами, традиційно невирішеною залишається й проблема низьких зарплат вчителів: у першій половині 2020 року середня зарплата в освіті склала 8816 грн, що нижче середньої в економіці майже на 20%. А оклад молодого вчителя без категорії з 1 липня 2020 року становить 4394 грн (з усіма надбавками - 5 800 грн).

"Але навіть ці зарплати не виплачуються вчасно. Тільки за першу половину нинішнього року борги перед вчителями виросли майже на 44% і становлять вже понад 19 млн гривень. Все це говорить про те, що уряд не готовий забезпечити нормальне фінансування освіти в новому навчальному році. Тому Опозиційна платформа - За життя вимагає першим же рішенням парламенту на новій сесії збільшити освітню субвенцію мінімум на 5 млрд гривень, повернути в колишньому обсязі всі інші субвенції на утримання шкіл, зрізані в ході секвестру бюджету, а в бюджеті наступного року передбачити фінансування освіти на рівні 7% ВВП, як це передбачено законом", - резюмував Сергій Льовочкін.

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