підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 серпня 2020, середа, 12:59 5
Верховна Рада і партії 2020-08-19T12:59:01+03:00
Українські Новини
Влада не підготувала школи до навчального року з урахуванням умов епідемії, - Льовочкін

Влада не підготувала школи до навчального року з урахуванням умов епідемії, - Льовочкін

Ірина Дорофейчук
Школа, Карантин, Опозиційна платформа - За життя, Діти, Пандемія, Коронавірус, Льовочкін
Сергей Левочкин Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин Фото: lovochkin.org

1 вересня діти підуть в школу вперше з часу введення карантину, проте влада не готова забезпечити функціонування навчальних закладів в умовах пандемії. За словами народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Сергія Льовочкіна, рекомендації Міністерства освіти щодо забезпечення шкільного процесу в умовах пандемії COVID-19 можуть бути невиконані через відсутність фінансування, інформує офіційний портал політика.

"Навесні, приймаючи секвестр бюджету, влада зрізала фінансування освіти на 3 млрд гривень. Передбачалося, що ці кошти будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусом, у тому числі - на додаткові трансферти місцевим бюджетам. Однак до початку навчального року у фонді COVID-19 грошей не залишилося", - сказав політик.

Він нагадав, що, відповідно до рекомендацій Міносвіти, до початку навчального року всі школи мають бути забезпечені дезінфікуючими та миючими засобами, а також засобами індивідуального захисту.

"Оскільки в держбюджеті коштів на боротьбу з коронавірусом немає, ці обов'язки перекладають на місцеві бюджети, з яких якраз і зрізали 3 млрд гривень субвенції, що призначалися для закупівлі меблів, нового обладнання та для ремонту шкіл, а також на доплати молодим вчителям. В результаті до нового навчального року 40% шкіл потребують ремонту, немає ані нових меблів, ані коштів на антиепідемічні заходи", - заявив народний депутат.

Також, за його словами, традиційно невирішеною залишається й проблема низьких зарплат вчителів: у першій половині 2020 року середня зарплата в освіті склала 8816 грн, що нижче середньої в економіці майже на 20%. А оклад молодого вчителя без категорії з 1 липня 2020 року становить 4394 грн (з усіма надбавками - 5 800 грн).

"Але навіть ці зарплати не виплачуються вчасно. Тільки за першу половину нинішнього року борги перед вчителями виросли майже на 44% і становлять вже понад 19 млн гривень. Все це говорить про те, що уряд не готовий забезпечити нормальне фінансування освіти в новому навчальному році. Тому Опозиційна платформа - За життя вимагає першим же рішенням парламенту на новій сесії збільшити освітню субвенцію мінімум на 5 млрд гривень, повернути в колишньому обсязі всі інші субвенції на утримання шкіл, зрізані в ході секвестру бюджету, а в бюджеті наступного року передбачити фінансування освіти на рівні 7% ВВП, як це передбачено законом", - резюмував Сергій Льовочкін.

Більше новин про: Школа Карантин Опозиційна платформа - За життя Діти Пандемія Коронавірус Льовочкін

Сьогодні на Хрещатику відкриється шкільний ярмарок...
Київ та 13 областей не готові до пом'якшення каран...
ОПЗЖ назвала розправою і розпалюванням ненависті р...
У Харківській області четверо дітей отруїлися щуря...
Київ та 13 областей не готові до пом'якшення карантину, — МОЗ
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності
Новини
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Влада не підготувала школи до навчального року з урахуванням умов епідемії, - Льовочкін 12:59
Завтра МОЗ може переглянути карантин в 13 областях 12:51
МОЗ зробило рекордну кількість тестів на коронавірус за добу 12:30
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Київ та 13 областей не готові до пом'якшення карантину, — МОЗ 12:29 Інфографіка
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Поставлене завдання - забрати Burisma Group і передати державі, - агент НАБУ Шевченко 11:56
більше новин
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Від введеного Зеленським безвізу для 7 країн Україна недоотримає $ 3 млн 12:44
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які обмеження діють 08:30
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok