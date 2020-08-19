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19 серпня 2020, середа, 09:59 364
Економіка 2020-08-19T11:15:02+03:00
Українські Новини
Дрібні аграрії закликають Раду прийняти законопроект №3131-д про детінізацію АПК

Дрібні аграрії закликають Раду прийняти законопроект №3131-д про детінізацію АПК

Тетяна Зотова
Законопроект, Земля, Село, Верховна Рада, податки, Сільське господарство
Сільське господарство, АПК. Фото: dsnews.ua
Сільське господарство, АПК. Фото: dsnews.ua

Дрібні і середні агровиробники з різних областей України підтримують ініціативу щодо виведення агропромислового комплексу з тіні і закликають Верховну Раду ухвалити відповідний законопроект №3131-д.

Документ передбачає поетапне введення поставленого податкового зобов'язання. Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств запроваджено пільговий період в два роки, після чого буде встановлена ​​ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки) - близько 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлено ставку 4,5% НГО - приблизно 1220 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово - протягом трьох років.
Поставлене податкове зобов'язання - мінімальна сума податків, яку має заплатити орендар або власник землі.
Простих селян, які обробляють свої городи розміром до 1 га, і власників паїв, які здають їх в офіційну оренду, новий закон не торкнеться.
"Зараз тіньові агробарони і деякі політики нас лякають, що на аграріїв хочуть повісити новий податок, але це не так. Ті виробники, які працюють в "білу" і платять всі податки, нічого додатково не платитимуть. Я це можу сказати зі свого господарства. Плачу податок на доходи фізичних осіб, податок на оренду, єдиний податок. Уже зараз сукупно з гектара набігає близько 1,4 тис. грн", - розповідає Олександр Стешенко, агровиробник з Дніпропетровської області (СФГ Стешенко).
За словами Олександра Стешенка, для невеликих "сірих" фермерських господарств закон №3131-д буде навіть в допомогу.
"На жаль, далеко не всі вміють працювати в "білу" і багато просто бояться зайвого спілкування з владою. Мої сусіди ведуть невелике фермерське господарство - все в "сіру". Податків не платять, але й підтримки від держави ніякої отримати не можуть, та й постійно бояться, що "прийде перевірка", і потрібно буде платити хабар. Якщо закон приймуть, вони потраплять під пільгу і зможуть все офіційно оформити. Так, доведеться платити податки, але як інакше? Якщо хочемо, щоб все було як в Європі, то і податки має платити кожен", - стверджує Олександр.
Агровиробник Євген Ус з Полтавської області (ФГ Ус. Є) розповідає, що багатьох власників паїв і простих селян лякали місцеві царі: ніби столиця придумала новий податок для простих людей.
"Але насправді, якщо пай здаєш в офіційну оренду, то ніяких податків платити не потрібно. Звичайно, місцевим "чорним" аграріям, тепер це не подобається - адже доведеться з людьми укладати угоди. Але простим селянам це вигідно. Якщо є договір, значить, і права свої можеш захистити", - говорить Євген Ус.
Сільгоспвиробники сподіваються, що як тільки після канікул Рада відновить роботу, законопроект №3131-д буде прийнятий. Адже його вже підтримали Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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