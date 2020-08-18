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  • З початку поточного року "Закарпатгаз" виявив у 3,3 рази більше випадків самопоновлення газопостачання
18 серпня 2020, вівторок, 18:58 6 Прес-реліз
Економіка 2020-08-18T19:15:01+03:00
Українські Новини
З початку поточного року "Закарпатгаз" виявив у 3,3 рази більше випадків самопоновлення газопостачання

З початку поточного року "Закарпатгаз" виявив у 3,3 рази більше випадків самопоновлення газопостачання

Валерия Драгомирова
Закарпатгаз. Фото: zk.104.ua
Закарпатгаз. Фото: zk.104.ua

За 7 місяців 2020 року працівниками груп з припинення/відновлення газопостачання споживачам було виявлено 453 випадки самовільного відновлення газопостачання. Це – у 3,3 рази більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли ця кількість становила 137. Загальна сума донарахувань за цими випадками становить майже 2 млн грн.

Самовільно відновлюють газопостачання закарпатці, яким його раніше було припинено за поданням постачальної компанії через наявність заборгованості з оплати за спожите блакитне паливо. Проте замість того, щоб владнати проблему у законний спосіб, окремі споживачі намагаються самостійно відновити газопостачання своєї квартири чи будинку.

Коли споживачі самовільно відновлюють газопостачання після механічного від’єднання, вони фактично повторюють правопорушення вдруге. У такому випадку газопостачання відрізається в точці приєднання потужності, тобто за межами дворогосподарства.

Після виявлення порушення та механічного від’єднання від мережі представник відділу інспектування складає відповідний акт і подає його на розгляд спеціальної комісії. У підсумку споживач має відшкодувати не тільки поточну заборгованість, а й вартість обсягів газу (визначених за граничними нормами споживання), а також вартість послуги з механічного від’єднання від газорозподільної мережі. Таким чином, сума боргу зростає у рази.

До прикладу, в селі Баранинці на Ужгородщині споживачеві, який сам зірвав пломбу і підключився до газопостачання, лише за послуги припинення/відновлення довелося сплатити 2900 гривень, не враховуючи поточної заборгованості.

"Але проблема не тільки в сплачених споживачами додаткових коштів. Самовільне відновлення становить небезпеку для здоров’я і навіть життя. Адже такі дії проводяться не професіоналами і з порушеннями техніки безпеки. Це може призвести до аварійної ситуації чи витоку газу. Як наслідок – отруєння чадним газом чи вибух", – пояснив старший майстер відділу інспектування АТ "Закарпатгаз" Михайло Шовкович.

На період карантину в Україні введено мораторій (заборону) на відключення споживачів від газопостачання у разі непроплати рахунків за спожитий газ чи послугу з розподілу. Однак, у випадку такого порушення як самопоновлення представник оператора ГРМ (в Закарпатті це — АТ "Закарпатгаз") зобов’язаний припинити допущене порушення шляхом механічного від’єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи.

Лише впродовж липня 2020 року зафіксовано 178 випадків самовільного відновлення газопостачання. Найбільше в Ужгородському районі – 93, у Виноградівському та Тячівському – по 21-му випадку.

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