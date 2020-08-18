Печерський райсуд Києва захистив журналістів від переслідувань одеського судді Чванкіна, – ЗМІ

18 серпня відбулося засідання Печерського районного суду м. Києва. Головуючий суддя Олеся Батрин відмовила голові Київського районного суду м. Одеси Сергію Чванкін в задоволенні позову до редакції ASPI news.

Про це повідомило ділове інтернет-видання UBR.ua.

Історія почалася ще в 2018 році, коли журналісти-розслідувачі ASPI news опублікували ряд матеріалів про майно і "бізнеси" судді Чванкіна, який здійснював тиск на редакцію ASPI news. 9 жовтня 2019 року на знаменитому прес-марафоні Володимира Зеленського журналісти передали Президенту документи про корупційні схеми судді та голови Київського районного суду міста Одеси Сергія Чванкіна. Зокрема, мова йшла про особняк площею в 336,6 кв. м., вартість якого приблизно складає 1,5 млн доларів, що записаний на тещу, яка все життя пропрацювала шкільною вчителькою. Крім цього, Чванкін має квартиру та 2 паркомісця, і при цьому підозріло не декларує жодний транспортний засіб.

Кореспондент видання особливо підкреслив, що суддя Чванкін неодноразово чинив тиск на ЗМІ: "Пан Зеленський, Ви неодноразово говорили, що судова система в нашій країні потребує змін. Я хотіла, щоб Ви звернули увагу на конкретну ситуацію, коли голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін тисне на редакцію інформаційного агентства ASPI news, погрожуючи "розбірками" в зв'язку з тим, що ми опублікували матеріали про його незаконне збагачення. Ми направляли запит до Офісу Президента, але реакції не отримали. Даний суддя фактично витрачає державні кошти на боротьбу з журналістами". Журналіст нагадав Президенту й про напад на автомобіль журналістів в Одесі.

Українські ЗМІ неодноразово публікували матеріали про Сергія Чванкіна. Зокрема, вказували, що протягом короткого періоду часу звичайний районний суд Одеси - Київський (очолюваний Чванкіним) став "найдорожчим" в Одесі. За інформацією юристів-практиків, у судді Чванкін є навіть свій прайс на так би мовити "неофіційні" послуги. Також журналістів цікавить, чому з 6 вересня 2018 року Головне управління Національної поліції в Одеській області "переїхало" до Київського району, хоча воно фізично знаходиться в будинку на Єврейської, 12 (Приморської район Одеси). Чи не тому, як пишуть місцеві ЗМІ, щоб швидко отримувати від пана Чванкіна необхідні рішення?

За журналістів ASPI news тоді заступилися громадські активісти. Наприклад, голова правління "Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади" Анатолій Будник відзначав, що докази порушень законів України головою Київського райсуду Одеси Сергієм Чванкіним передані до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР), а провадження були відкриті. Також про скандали навколо Чванкіна повідомляла й громадська організація (ГО) "Стоп корупції".

Печерський райсуд Києва 18 серпня поставив крапку в справі №757/59882/19-ц. Цитуємо резолютивну частину: "Розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Чванкіна Сергія Анатолійовича до ТОВ "ІА "АСПІ" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації - відмовити". Тепер редакція ASPI news очікає неупереджених дій правоохоронних органів, зокрема, ДБР, яке повинно розслідувати справу Сергія Чванкіна та його "покровителів" до логічного кінця.

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