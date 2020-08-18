Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року. Зокрема, працювати в нових умовах із дотриманням необхідних правил безпеки. Відео з візиту до однієї зі столичних гімназій Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, повідомляє пресс-служба КМДА.

"Столичні школи готуються прийняти учнів із 1 вересня. Сьогодні відвідав гімназію "Введенська" № 107, що в Подільському районі, та перевірив навчальний заклад на відповідність правилам роботи в нових реаліях. Гімназія підготувалась. Замість двох входів до закладу відкрили чотири. У навчальних класах встановили умивальники. Створили дві зони і для навчання на свіжому повітрі. Планують збільшити час на перерви між уроками", – зазначив мер.

Також у гімназії є ізолятор, куди відправлятимуть дітей до прибуття медиків – у випадку підозри на коронавірус. Закупили всі необхідні дезінфікуючі та антисептичні засоби, мийні засоби для обробки приміщень, маски, безконтактні термометри. На всі навчальні заклади місто придбало майже 3 тисячі таких термометрів.

"Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах. Із дотриманням усіх правил! І школи готові до цього. Разом із тим, ми підготували декілька можливих сценаріїв навчання на випадок погіршення ситуації з розповсюдженням вірусу. Якщо в школах будуть випадки захворювання на коронавірус, освітяни і медики розробили поетапний план, як ці навчальні заклади працюватимуть у таких умовах", – наголосив Віталій Кличко.

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