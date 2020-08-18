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18 серпня 2020, вівторок, 16:13 417
Суспільство 2020-08-18T16:21:19+03:00
Українські Новини
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року

Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Мер Києва
Виталий Кличко
Виталий Кличко

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року. Зокрема, працювати в нових умовах із дотриманням необхідних правил безпеки. Відео з візиту до однієї зі столичних гімназій Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, повідомляє пресс-служба КМДА.

"Столичні школи готуються прийняти учнів із 1 вересня. Сьогодні відвідав гімназію "Введенська" № 107, що в Подільському районі, та перевірив навчальний заклад на відповідність правилам роботи в нових реаліях. Гімназія підготувалась. Замість двох входів до закладу відкрили чотири. У навчальних класах встановили умивальники. Створили дві зони і для навчання на свіжому повітрі. Планують збільшити час на перерви між уроками", – зазначив мер.

Також у  гімназії є  ізолятор, куди відправлятимуть дітей до прибуття медиків – у випадку  підозри на коронавірус. Закупили всі необхідні дезінфікуючі та антисептичні засоби, мийні засоби для обробки приміщень, маски, безконтактні термометри. На всі навчальні заклади місто придбало майже 3 тисячі таких термометрів.

 "Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах. Із дотриманням усіх правил! І школи готові до цього.  Разом із тим, ми підготували декілька можливих сценаріїв навчання на випадок погіршення ситуації з розповсюдженням вірусу. Якщо в школах будуть випадки захворювання на коронавірус, освітяни і медики розробили поетапний план, як ці навчальні заклади працюватимуть у таких умовах", – наголосив Віталій Кличко.

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