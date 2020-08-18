У Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу, – ЗМІ

Міністерство енергетики вважає запропоновану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) методологію стимулюючого регулювання такою, що вимагає доопрацювання і закликає прислухатися до позиції учасників ринку. Міненерго порекомендувало Регулятору прийняти стимулююче регулювання із застосуванням показника WACC для визначення норми доходу за європейськими підходами. Від коректної методології тарифу залежить якість послуги з розподілу електроенергії, зменшення вартості приєднань до електромереж і приватизація належать державних операторів систем розподілу (обленерго).

Про це повідомило інтернет-видання "Дзеркало тижня".

Міністерство енергетики підкреслило, що за існуючої моделі тарифоутворення обсяги фінансування робіт з оновлення мереж за інвестиційними програмами охоплюють незначний відсоток від потреби. Запропоновану ж НКЕРКП методологію в Міністерстві енергетики вважають такою, що вимагає доопрацювання.

"Якщо оцінювати суму необхідних інвестицій в розподільні мережі з точки зору перспективи, то згідно п'ятирічних планів розвитку електричних мереж для реалізації всіх заходів, необхідно залучити в середньому в рік близько 11 млрд гривень. У той же час за останні 3 роки інвестиції в розподільні мережі згідно виконаних ВСР інвестпрограм становлять 4 млрд гривень на рік", - відзначили в Міненерго.

У Міненерго вважають, що тарифна методологія НКРЕКП повинна бути такою, шо надасть можливість операторам систем розподілу досягти зниження рівня Said до середнього по країні - 220 хвилин і зниження втрат електричної енергії в електричних мережах до 7-7,5%. Також в Міненерго зазначили, що від стимулюючого регулювання залежать перспективне зменшення вартості приєднань до електромереж операторів систем розподілу, приватизація належних державі пакетів акцій операторів систем розподілу.

"Пропонуємо прислухатися до пропозицій усіх зацікавлених сторін щодо проекту постанови з метою вирішення проблем, які накопичувалися роками проблем розподільних компаній з метою забезпечення якісного безперебійного електропостачання споживачів України", - підкреслили в Міністерстві.

Оскільки введення RAB-тарифу повинно стати ефективним механізмом залучення нових інвестицій, в Міненерго зазначили, що рекомендують Регулятору прийняти стимулююче регулювання із застосуванням показника WACC з метою дотримання загальноприйнятої в європейських країнах практики.

Нагадаємо, раніше експерти ринку - Європейська бізнес асоціація, Громадська спілка "Розумні електромережі України", Всеукраїнська енергетична асамблея, Експертна рада при Міненерго - надали оцінку, що для залучення інвестицій в галузь і поновлення електромереж, стимулююче тарифоутворення повинно бути прийнято за європейською методологією - єдина база активів і ставка прибутковості на рівні WACC, що становить близько 17% для галузі електроенергетики в Україні.

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