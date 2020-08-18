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18 серпня 2020, вівторок, 11:52 366
Економіка 2020-08-18T11:58:58+03:00
Українські Новини
Силовиків просять взяти під контроль справу з рейдерством підприємства "Агроінвест Холдингу"

Силовиків просять взяти під контроль справу з рейдерством підприємства "Агроінвест Холдингу"

Павло Твердохліб
Рейдерство, Бізнес, Економіка, Агроінвест Холдинг, Кияшко
Агроинвест Холдинг. Фото: Укрінформ
Агроинвест Холдинг. Фото: Укрінформ

Працівники "Агроінвест Холдингу" закликали міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та главу СБУ Івана Баканова взяти під особистий контроль справу про рейдерство їх дочірнього підприємства. Силовиків просять також вжити заходів щодо незаконного переслідування та утримання під вартою співвласника холдингу Олега Кияшка, а також допомогти відновити діяльність ФГ "Труд 2012", інформує портал rbc.ua.

Про це представники підприємства заявили під час прес-конференції в "Укрінформі".

Вони повідомили, що вночі 26 липня була здійснена спроба рейдерського захоплення агропідприємства "Труд 2012", яке входить до складу "Агроінвест Холдингу", одного з найбільших агрохолдингів Харківської області. У рейдерському захопленні звинувачують колишнього директора ФГ "Труд 2012", збитки від діяльності якого в "Агроінвест Холдингу" оцінюють більш ніж у 20 млн грн.

Як повідомили в підприємстві, завдяки своєчасним діям колективу, служби безпеки холдингу і юристів, спробу захоплення вдалося зупинити, втім, діяльність підприємства досі заблокована.

За словами адвоката ФГ "Труд 2012" Ярослава Смілянського, все почалося з арешту 23 липня співробітниками СБУ співвласника "Агроінвест Холдингу" Олега Кияшка. Зловмисники розраховували, що тільки він має право підпису документів, і хотіли під час утримання Кияшко переоформити документи, перевести кошти й заволодіти паями місцевих жителів.

Однак працівникам холдингу вдалося призначити нового директора "Труд 2012". Він зміг провести попередній аудит.

"Виявилося, що колишній директор "Труд 2012" Володимир Басистий зловживав службовим становищем, здійснював крадіжки коштів підприємства. За 3 роки їм було виведено близько 20 млн грн. Виявлено недоплати працівникам в розмірі 100 тис. грн. Він боявся, що про його діяльність стане відомо, тому вирішив силою заволодіти підприємством", - розповідає новий директор господарства Олександр Водоріз.

За його словами, він отримує погрози від невідомих, які вимагають припинити роботу підприємства, заважають вивезенню зерна, через це господарство повноцінно не працює, контракти на продаж понад 3000 тонн зерна майже зірвані.

Він і колектив підприємства "Труд 2012" звернулися з відкритим зверненням до Арсена Авакова та Івана Баканова з проханням взяти під особистий контроль справу, і вжити заходів щодо переслідування співвласника "Агроінвест Холдингу" Олега Кияшка.

Нагадаємо, ФГ "Труд 2012" входить до складу "Агроінвест Холдинг" і обробляє понад 2000 га в с. Медведівка, Кегичівському районі Харківської області.

ТОВ "Агроінвест Холдинг" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, до складу якого входять 5 с/х підприємств. Угіддя зосереджені в Харківській області.

Основна сфера діяльності: виробництво зернових, зернобобових та олійних культур, вирощування, торгівля продукцією. Профільні культури - кукурудза, соняшник, ячмінь, пшениця, рапс та інші.

"Агроінвест Холдинг" входить в число сумлінних платників податків Харківської області - обсяг податкових відрахувань у 2019 склав понад 8 млн гривень. У компанії працює близько 300 осіб.

Кредитний портфель склав понад 50 мільйонів гривень. Досягнення "Агроінвест Холдингу" були відзначені нагородами: "Лідер галузі - 2016" ("Leader of the branch"), "Лідер року - 2017", "Лідер галузі - 2019".

Засновником та акціонером компанії є харківський бізнесмен Олег Кияшко.

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