Суспільне мовлення скоротило штат філії UA:Донбас на 25%, загалом по регіонах - 300 одиниць персоналу, - Томіленко

"Попри карантин, майже 300 штатних посад скорочено в регіональних філіях Суспільного мовлення з початку року. У середньому колектив кожної з 22 регіональних філій скоротився на 14 відсотків. Наймасштабніше скорочення відбулося на філії UA:Донбас - 25% штатних одиниць. Відповідні дані містяться у відповіді Голови правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Зураба Аласанії на запит Національної спілки журналістів України.",- інформує голова НСЖУ Сергій Томіленко на персональній сторіці в соціальній мережі Facrbook.

В НСЖУ наголошують, що курс на маргіналізацію регіонального мовлення, який втілює керівництво Суспільного мовника, є хибним та спрямованим на обмеження доступу громадян до регіональної інформації.

Із впровадженням нової Концепції регіонального мовлення ПАТ "НСТУ" до виробництва контенту будуть більше залучатися окремі команди на аутсорсі, а штатні працівники зосереджуватимуться на інформаційному та суспільно-політичному мовленні. Крім цього, НСТУ відмовлятиметься від "неефективних відрізків" часу на регіональному рівні. Про це ідеться у листі голови правління ПАТ "НСТУ" Зураба Аласанії Національній спілці журналістів.

НСТУ надає офіційні дані про кількість працівників філій станом на 1 січня цього року та 1 липня. У середньому штат скоротився на 14%. Найбільше - на 25% - у регіональній дирекції UA: Донбас (зі 180 до 133). У Львівській дирекції, приміром, працювало 109 осіб, зараз лишилося 88. У Одеській - з 94 осіб лишилося 72. У Полтавській філії скоротили 18 штатних одиниць, в Івано-Франківській філії 17 посад, Дніпровській та Чернігівській - по 16.

У Національній спілці журналістів України переконані, що НСТУ має збільшувати місцеве мовлення, а не скорочувати його. Показовою є відмова від розвитку спеціального регіонального каналу для мешканців Донецької та Луганської областей (підконтрольна територія) UA:Донбас. На філії не лише скоротили 47 штатних посад, а й довели власне місцеве телевізійне мовлення до рекордного мінімуму - 48 хвилин на добу.

- Яка мотивація українцям, які проживають приміром у Слов’янську чи Рубіжному, шукати регіональний канал UA:Донбас? Знайти і не побачити майже нічого про життя Донецької чи Луганської областей? - запитує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Так само у Черкасах, Запоріжжі чи Львові глядачі уже втрачають бажання шукати свою місцеву "телекнопку", бо Суспільне мовлення байдуже до висвітлення життя у регіонах.

У липні НСЖУ уже робила заяву, що не підтримує політику Правління та Наглядової Ради Суспільного мовника, спрямовану на згортання регіонального мовлення. Адже із другого півріччя, відповідно до нової Концепції, філіям лишили близько години телевізійного ефірного часу та кілька коротких відрізків на радіо.

"Українці мають право отримувати висвітлення життя регіонів у повному обсязі, а журналісти та технічні співробітники регіональних філій - мають право на професію", - наголошують в НСЖУ.

У листі НСТУ також докладно розповідається про нову Концепцію мовлення, зокрема, і про зменшення виробництва контенту штатними працівниками однієї філії суто для свого регіону. Натомість, "суттєво збільшується контент, що буде виготовлятися спільними командами з усіх філій Суспільного для всіх регіонів (наприклад, за цим принципом працює нове регіональне ранкове шоу)". Спільна робота дає змогу об’єднати не лише зусилля регіональних команд усіх наших філій, а й покращити якість контенту та об’єднати спільно регіональною тематикою всю Україну, переконують у НСТУ.

Значну увагу планують приділити локальним виробникам контенту. Так, цьогоріч було заплановано виділити 20 млн грн. на виробництво програм на конкурсних умовах на аутсорсі. Але через брак фінансування, в регіони наразі спрямовано 7,5 млн. грн.

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