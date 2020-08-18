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  • Ми на шляху до цивілізованого і законного рішення щодо АМКУ і тютюнових кампаній, - асоціація "Укртютюн"
18 серпня 2020, вівторок, 09:33 363
Економіка 2020-08-18T10:15:01+03:00
Українські Новини
Ми на шляху до цивілізованого і законного рішення щодо АМКУ і тютюнових кампаній, - асоціація "Укртютюн"

Ми на шляху до цивілізованого і законного рішення щодо АМКУ і тютюнових кампаній, - асоціація "Укртютюн"

Ірина Дорофейчук
Суд, Укртютюн, Інвестиції, Тютюн, Економіка, Арбітраж
"Укртютюн". Фото: УТ

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" вітає рішення Господарського суду міста Києва, який задовольнив клопотання найбільших міжнародних гравців тютюнового ринку щодо призупинення провадження в справі за позовом АМКУ про зобов'язання виробників виконати одіозне рішення комітету, яким він звинуватив виробників у порушенні антимонопольного законодавства й наклав штрафи, але законність якого не підтвердження ще жодним чинним рішенням суду. Про це йдеться в офіційній заяві асоціації.

"Після низки сумнівних попередніх рішень відносно членів Асоціації, вищезгадане рішення суду є першою ознакою повернення до об’єктивного та неупередженого судового процесу",- зазначили в асоціації.  

Компанії-члени Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" продовжують захищати свої права та законні інтереси, включно із зверненнями до міжнародного інвестиційного арбітражу.  
"Ми впевнені, що прозоре функціонування судової системи є запорукою інвестиційної привабливості України, а прозоре та справедливе розв’язання ситуації допоможе зберегти репутацію України та посилить ділові відносини між стратегічними інвесторами та державою",- підкреслили в асоціації "Укртютюн".

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