На Полтавщині планують побудувати перший Палац спорту, – Олег Синєгубов

Полтавська область у 2021 році розраховує отримати державну субвенцію на будівництво першого спорткомплексу в межах нової відповідної ініціативи Кабінету Міністрів України, повідомляється на сайті Полтавської ОДА.

В Україні розпочинається державний проєкт зі створення в кожній області об’єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену чи спортсменам із цього регіону.

"Сьогодні на Полтавщині немає місця для проведення масштабних спортивних змагань і комплексного тренування. Тому ми плануємо збудувати сучасний спортивний комплекс для ігрових видів спорту та різних єдиноборств, – зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. – Полтавська область потребує сучасного багатофункціонального Палацу спорту, в якому спортсмени матимуть усі можливості стати майбутніми олімпійськими чемпіонами. Перший крок зроблений – депутати обласної ради підтримали нашу ініціативу й виділили 650 тис. грн на розроблення проєктно-кошторисної документації відповідного об’єкта в обласному центрі".

У будівлі планують розмістити зокрема універсальний тренувальний зал для гри у волейбол, футзал, баскетбол, гандбол, бадмінтон. Також облаштують роздягальні, приміщення для тренерів, кафе, буфети та медичний пункт, мінібасейн, зали для єдиноборств, вільної боротьби та боксу, конференц-зал на 100 людей та тренажерний зал.

Трибуни вміщатимуть до півтори тисячі глядачів.

Палац спорту планують побудувати в Полтаві в новому мікрорайоні Лазурний. Полтавською міською радою вже вирішено питання з визначення місця будівництва об’єкта та надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4 га в районі вул. Лазурної.

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