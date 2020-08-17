Прокуратура Харківської області в поточному 2020 проводить активну роботу з пріоритетних напрямів. Одним з них є викриття, документування і розслідування злочинів, скоєних у бюджетній сфері.

За процесуального керівництва прокуратури Харківської області за вчинення злочинів у бюджетній сфері повідомлено про підозру 80 особам, діями яких заподіяно шкоду на загальну суму майже 60 млн грн. Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

Прокурор області Олександр Фільчаков розповів, що повідомлено про підозру 6 посадовим особам одного з департаментів Харківської міської ради, які незаконно продавали асфальтову крихту, за фактом розтрати бюджетних коштів (ч. Ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України). Сума збитку, нанесеного територіальній громаді Харкова, становить майже 8 млн грн.

Крім того, оголошено підозру двом посадовим особам державних лабораторій за фактом заволодіння бюджетними коштами при закупівлі послуг на проведення лабораторних досліджень на загальну суму понад 2 млн грн (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).



Директору одного з комунальних підприємств повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів під час поточного ремонту житлових будинків на території м.Харкова, чим завдано збитків на суму понад 2 600 000 грн.

Органами прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо двох посадових осіб ДП "Завод" Електроважмаш", які реалізовували продукцію заводу за заниженими цінами. Представнику вищого керівництва ДП повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України, а одному з його заступників - за ч. 4 ст. 191 КК України. Загальна сума збитку становить майже 1 200 000 грн.

У 2020 році за погодженням з прокуратурою Харківської області до суду направлено 52 обвинувальних актів стосовно 58 осіб за кримінальні правопорушення вчинені у бюджетній сфері, якими завдано збитків на суму понад 55 млн грн.



Директор одного з ТОВ звинувачується в привласненні бюджетних коштів в сумі понад 7 500 000 грн, перерахованих АТ "Харківобленерго" як аванс за договором підряду з виконання робіт з технічного переоснащення (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Крім того, до суду направлено обвинувальний висновок у ч. Ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України стосовно директора ТОВ за фактом заволодіння понад 7 млн ​​грн, за попередньою змовою з посадовою особою філії бурового управління "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування", при наданні послуг з оренди автокранової технікі.



Також до суду направлено обвинувальній висновок за фактом неналежного Виконання своих службових обов'язків провідним інженером при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільної дороги Дергачі-П'ятихатки Дергачівського району Харківської області (ч. 2 ст. 367 КК України).Сума завданої матеріальної шкоди становить майже 8 млн грн.



Про розкрадання бюджетних коштів, розпорядниками яких є органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, за процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 48 посадовим особам в 29 кримінальних виробництвах. Загальна сума збитку становить близько 39 млн грн.

Із вказаної кількості оголошених підозр, 20 оголошено посадовим особам за розкрадання бюджетних коштів, розпорядником яких є Харківська обласна державна адміністрація. Сума збитку становить майже 9 млн грн. До суду направлено 36 обвинувальних актів на загальну суму збитків більш ніж 37 млн ​​грн.



Ще 28 посадовим особам оголошено про підозру за розкрадання бюджетних коштів розпорядником яких є Харківська міська рада. Сума збитку становить майже 30 млн грн. До суду направлено 11 обвинувальних актів на загальну суму збитків понад 11 млн грн.

Прокуратура Харківської області не залишила без уваги і злочини, вчинені правоохоронцями в бюджетній сфері, в 2020 році проводиться досудове розслідування щодо 7 кримінальних виробництвах.



Так, прокуратурою області повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України двом посадовим особам ГУНП в Харківській області, а саме одному з колишніх заступників начальника та чинному заступнику начальника ГУНП в Харківській області, які протягом 2018 розробили схему розтрати бюджетних коштів ГУНП в Харківській області під виглядом проведення ремонтних робіт службового автотранспорту обласного управління нацполіції, завдавши збитків на суму понад 850 тис. грн.

Також прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у ряді кримінальних проваджень за фактом зловживання владою посадовими особами ГУНП в Харківській області, які за попередньою змовою з цивільними особами завищили вартість будівельних робіт і матеріалів при ремонті покрівель та приміщень в адміністративних будівлях ГУНП в Харківській області (ч. 2 ст. 364 КК України).



Загальна сума збитку, нанесеного фігурантами зазначених виробництв, становить близько 1 млн 200 тис. грн. Наразі в кримінальному провадженні триває проведення судових будівельно-технічних і економічних експертиз щодо встановлення і підтвердження викликаних державі збитку.



Работа з документування і розслідування злочинів, скоєних у бюджетній сфері, продовжує залишатися пріоритетним напрямком, якому прокуратура Харківської області приділяє особливу увагу.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости