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17 серпня 2020, понеділок, 16:55 130
Нерухомість 2020-08-17T16:55:36+03:00
Українські Новини
Кличко змусив забудовника погодитися на знесення частини скандальної будівлі у центрі Києва

Кличко змусив забудовника погодитися на знесення частини скандальної будівлі у центрі Києва

Тетяна Зотова
Віталій Кличко, Мер Києва
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichkо.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichkо.org

Мер Києва Віталій Кличко змусив забудовника погодитися на знесення частини скандальної будівлі у центрі міста. У конфлікті із забудовою на вулиці Гончара, що тягнувся з 2008 року, поставлено крапку.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вищою за 27 метрів.

"Друзі! Сьогодні ми поставили крапку в конфлікті, що тягнувся з 2008 року. Йдеться про скандальну будівлю на вулиці Гончара 17-23. Будівництво там міська влада зупинила в 2016 році. Новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вищою за 27 метрів. І закріплено це в спільному меморандумі, який підписала міська влада, представники компанії-забудовника, громадські активісти організації "Андріївсько-Пейзажна ініціатива" та керівництво Національного заповідника "Софія Київська", – написав Кличко.

Мер Києва зазначив, що оновлений проект, забудовник надасть на розгляд міста наближчим часом. І лише після погодження там розпочнуть роботи.

"Я наголошую: від самого початку позиція столичної влади була однозначною – багатоповерхового будівництва в охоронній зоні ЮНЕСКО – буферній зоні Софії Київської – не повинно бути! Наше ключове завдання - зберегти історичне обличчя Києва. Так, столиця повинна розвиватися, будуватися. Але при цьому нові будівлі не повинні спотворювати архітектурну спадщину!" – підсумував Кличко.

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