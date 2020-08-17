Держава повинна реалізувати стратегію енергоефективності, – Сергій Ліщина

Держава повинна виробити, а головне реалізувати стратегію енергоефективності на 10-15 років вперед, вважає український підприємець, співвласник компаній Izovat та "Українські лісопилки" Сергій Ліщина.

Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю інтернет-виданню Delo.ua.

"Усі програми енергоефективності в розвинених країнах були відповіддю на різке подорожчання енергоносіїв на початку 2000-х. В цілому, займатися економією енергоресурсів почала й Україна, але з великим запізненням. При цьому ЄС (Європейський Союз), на відміну від нас, прийняв цілком осмислену програму, яка виконується поетапно, - сказав Сергій Ліщина. - Наприклад, з січня цього року вступили в силу нові вимоги з теплоізоляції будівель, причому про них було відомо ще 5 років тому. Відповідно бізнес і будівельні компанії встигли підготуватися та інвестувати, щоб відповідати правилам. У зв'язку зі зниженням вартості енергоносіїв в ЄС програма поки не зазнала змін, хоча явно стало відчуватися тенденція повороту до водневої економіки. Кінцеві цілі поки що туманні".

На думку Ліщини, в Україні сьогодні проекти з енергоефективності розвиваються вкрай повільно.

"Судячи по споживанню теплоізоляції, а це полімерна та мінеральна ізоляція, ринок, отримавши імпульс зростання в 2016-м, досяг піку в 2018-м і почав зменшуватися на початку 2019-го. Падіння цін на енергоносії в березні також посилило тенденцію на зниження витрат на енергоефективні заходи. По суті, усі плани з енергоефективності в Україні більшою мірою виходили з необхідності уникнути газової залежності від РФ (Російської Федерації), - зазначив підприємець. - Вони не були якимось глобальним завданням, як, наприклад, концепція сталого розвитку ЄС або програма 2050 з декарбонізації. Газова проблема дещо втратила актуальність, швидше за все, тимчасово, до найближчої холодної зими, і, як наслідок, втратила імпульс програма енергоефективності".

Бізнесмен навів приклад роботу Фонду енергоефективності, який зміг залучити до своєї програми лише 140 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) за рік при плані в 5 тис. "На ділі енергоефективність повинна стати довготривалою стратегією на рівні держави, а не бути заручником змін політичної кон'юнктури", - упевнений Сергій Ліщина.

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