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17 серпня 2020, понеділок, 12:59 6
Економіка 2020-08-17T14:00:02+03:00
Українські Новини
РГК підтримує необхідність розробки Національної економічної стратегії

РГК підтримує необхідність розробки Національної економічної стратегії

Александр Дмитриенко

Регіональна Газова Компанія підтримує необхідність розробки  Національної економічної стратегії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Регіональна Газова Компанія взяла участь у зустрічі представників ключових галузей із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також керівництвом Офісу Президента та Нацбанку.

Тема заходу, що був організований за ініціативи глави Кабінету міністрів – розробка Національної економічної стратегії України до 2030 року. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, для досягнення стійкого розвитку Україні потрібні від 5 до 10 років послідовних зусиль. Для цього необхідна координація основних стейкхолдерів в процесі створення та реалізації Стратегії.

«Якщо ми дивимось на 10 років вперед, то стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі були представлені сім векторів розвитку України, які є основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура та енергетичний сектор.

На зустрічі директор РГК Олег Никоноров зазначив, що енергетична інфраструктура може стати одним з ключових драйверів майбутнього економічного зростання. РГК готова долучитися до розробки Національної економічної стратегії, використовуючи свій досвід створення цифрових сервісів для мільйонів клієнтів та впровадження сучасних технологій для підвищення продуктивності праці.

В обговоренні Національної економічної стратегії України до 2030 року взяли участь власники та топ-менеджери більше 50 компаній, які представляли ключові галузі економіки України.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

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