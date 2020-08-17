Обсерваторію на горі Піп Іван перетворять на театральний майданчик

На декількох майданчиках будівлі колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван зіграють відому виставу "Нація" Марії Матіос. Дійство влаштують актори Івано-Франківського драмтеатру, а постановка буде транслюватись онлайн. Про це інформує shotam.info

За задумом ініціаторів спецпроекту, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Івано-Франківського драматичного театру імені Івана Франка, перша вистава "Недосяжна нація" стане своєрідним спіритичним сеансом для України. Його допоможе здійснити відома постановка за однойменною книгою Марії Матіос (інсценізація – народного артиста України Ростислава Держипільського). У декораціях гір та сценічному просторі у вигляді будівлі колишньої обсерваторії, яка є свідком тих подій і у 40-і роки минулого століття, вона ще більш яскраво відкриє незагоєні рани минулого.

"24 серпня у День Незалежності трупа нашого театру на стінах старовинної обсерваторії реалізує цей унікальний проект. Ми прийшли до думки, що ми відкриваємо новий театральний майданчик саме на горі Піп Іван, який розпочне не тільки національний, але й міжнародний проєкт", – пояснив ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда.

Своєю мрією про створення на горі Піп Іван арт-центру європейського рівня поділився також директор – художній керівник Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський: "Ми не кажемо сьогодні про минуле. Ми кажемо сьогодні про майбутнє. Ми зробимо тут, крім наукового, ще й арт-центр європейського рівня".

За допомогою сучасних технічних засобів ініціатори проєкту сподіваються, що зможуть надати можливість спостерігати онлайн все, що відбуватиметься на День Незалежності на висоті 2028 метрів. Час та посилання на пряму трансляцію буде надано пізніше.

Заходом під назвою "Недосяжна нація" партнери, які нині відроджують обсерваторію, започатковують новий додатковий соціальний проєкт "ТЕАТРАЛЬНІ ПОПІВАННЯ НА ОБСЕРВАТОРІЇ".

Нагадаємо, ревіталізація обсерваторії відбувається у рамках проєкту "Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру" (PIMReC) за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020. Його учасниками є Прикарпатський національний та Варшавський університети.

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