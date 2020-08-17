підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 серпня 2020, понеділок, 12:14 9
Суспільство 2020-08-17T14:15:02+03:00
Українські Новини
Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці!

Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці!

Надежда Комендантова
Мала академія наук
Фото: kman
Фото: kman

Цими днями стартував соціальний проєкт "Інтелект молоді – Києву!". Його підготовлено за ініціативи Департаменту освіти і науки м. Києва з метою формування суспільної думки щодо важливості позашкільної освіти, творчого розвитку учнівської молоді Києва – майбутньої наукової еліти України.

Як пише сайт Київської малої академії наук, позашкільна освіта є унікальною ланкою в загальній освітній системі, яка створює умови для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, задовольняє їх допитливість та жагу пізнання. Вона надає можливість дітям розвити свої природні таланти, реалізувати свої задуми та визначити свій подальший професійний шлях.

В рамках проєкту "Інтелект молоді – Києву" 18 вихованців Київської МАН – переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів науково-технічної творчості молоді та авторів досліджень, що мають особливу актуальність для суспільно-економічного життя України й отримали високу фахову оцінку від вітчизняних науковців, стали учасниками І етапу проєкту, під час якого кияни та гості столиці зможуть ознайомитися із досягненнями цих юних винахідників та ідеями їх наукових розробок завдяки інформації про них, розміщеній на city- та метролайтах Києва.

36 плакатів вже розміщені на станціях метро: Шулявська, Арсенальна, Дорогожичі, Лукянівська, Золоті Ворота, Печерська, Дружби Народів. Крім того, молодих зірок можна побачити на сітілайтах на центральних вулицях та площах Києва: Кловський узвіз, вул. генерала Алмазова, вул. Павла Скоропадського, вул. Народного Ополчення, вул. Бульварно-Кудрявська, вул. Михайлівська, вул. Хрещатик, Львівська Площа.

"Інтелект молоді – Києву" покликаний на прикладі цих звичайних, але незвичайних у своїх талантах і здібностях, молодих людей, довести, що кожен може досягти успіху, стати генератором змін на найкраще, якщо наполегливо йти до своєї мети. Проєкт спрямований на формування справжніх суспільних цінностей, котрі полягають у тому, що суспільний авторитет має належати особистостям, які своїм талантом та самовіддачею роблять нашу країну розвинутішою й заможнішою.

Ця ініціатива – це чудова нагода познайомити столицю та її гостей із фронтмейкерами інноваційної реальності майбутнього – гордістю української юнацької науки. Це наочна демонстрація того, що юнацькі винаходи можуть бути абсолютно фаховими та впроваджуватись у ті сфери соціально-економічного життя столиці, які нагально потребують інновацій. Суспільство має знати про неабиякий інтелектуальний потенціал майбутнього нашої держави та розуміти, що всіляка підтримка інтелектуально обдарованих дітей – це найкраща інвестиція в інноваційне завтра України.

Київська МАН дякує нашим талановитим, натхненним, творчим – і просто чудовим вихованцям – учасникам цього проєкту! Ви славите Київ й Україну! Успіхів вам у всіх ваших починаннях! А також ми дякуємо усім педагогам та науковцям за їх самовідданий труд у підготовці майбутньої наукової еліти України! Інтелект молоді –Києву й Україні!

Більше новин про: Мала академія наук

Другий день поспіль в Україні знижується захворюваність і смертність від коронавірусу
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції
Новини
Віталій Кличко
Мер Кличко показав, як будуть встановлювати головний Прапор України 14:11
"Хмельницькобленерго" в 1-му півріччі 2020 року збільшило чистий прибуток в 2 рази, зарплату – на 44%, податки – на третину 14:09
Держава повинна реалізувати стратегію енергоефективності, – Сергій Ліщина 13:36
РГК підтримує необхідність розробки Національної економічної стратегії 12:59
Обсерваторію на горі Піп Іван перетворять на театральний майданчик 12:51
більше новин
"Хмельницькобленерго" в 1-му півріччі 2020 року збільшило чистий прибуток в 2 рази, зарплату – на 44%, податки – на третину 14:09
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
Лікарі вимагають відновити гуманітарні поставки противірусного препарату, заблоковані АМКУ, — документ 10:19
Держава повинна реалізувати стратегію енергоефективності, – Сергій Ліщина 13:36
Обсерваторію на горі Піп Іван перетворять на театральний майданчик 12:51
більше новин
МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників 16:30
У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк 22:26
Миру на Донбасі немає, а бідність перейшла в злидні, - Бойко про виконання обіцянок "Слуги народу" 15:58
Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в Білорусі — Лукашенко 22:10
Протести в Білорусі. Фото: TUT.BY.
На мітинг проти режиму Лукашенка вийшли понад 200 тисяч осіб, — Радіо Свобода 20:25
більше новин
У Києві згорів автомобіль редакції програми "Схеми". Журналісти підозрюють підпал
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok