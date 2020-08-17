Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці!

Цими днями стартував соціальний проєкт "Інтелект молоді – Києву!". Його підготовлено за ініціативи Департаменту освіти і науки м. Києва з метою формування суспільної думки щодо важливості позашкільної освіти, творчого розвитку учнівської молоді Києва – майбутньої наукової еліти України.

Як пише сайт Київської малої академії наук, позашкільна освіта є унікальною ланкою в загальній освітній системі, яка створює умови для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, задовольняє їх допитливість та жагу пізнання. Вона надає можливість дітям розвити свої природні таланти, реалізувати свої задуми та визначити свій подальший професійний шлях.

В рамках проєкту "Інтелект молоді – Києву" 18 вихованців Київської МАН – переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів науково-технічної творчості молоді та авторів досліджень, що мають особливу актуальність для суспільно-економічного життя України й отримали високу фахову оцінку від вітчизняних науковців, стали учасниками І етапу проєкту, під час якого кияни та гості столиці зможуть ознайомитися із досягненнями цих юних винахідників та ідеями їх наукових розробок завдяки інформації про них, розміщеній на city- та метролайтах Києва.

36 плакатів вже розміщені на станціях метро: Шулявська, Арсенальна, Дорогожичі, Лукянівська, Золоті Ворота, Печерська, Дружби Народів. Крім того, молодих зірок можна побачити на сітілайтах на центральних вулицях та площах Києва: Кловський узвіз, вул. генерала Алмазова, вул. Павла Скоропадського, вул. Народного Ополчення, вул. Бульварно-Кудрявська, вул. Михайлівська, вул. Хрещатик, Львівська Площа.

"Інтелект молоді – Києву" покликаний на прикладі цих звичайних, але незвичайних у своїх талантах і здібностях, молодих людей, довести, що кожен може досягти успіху, стати генератором змін на найкраще, якщо наполегливо йти до своєї мети. Проєкт спрямований на формування справжніх суспільних цінностей, котрі полягають у тому, що суспільний авторитет має належати особистостям, які своїм талантом та самовіддачею роблять нашу країну розвинутішою й заможнішою.

Ця ініціатива – це чудова нагода познайомити столицю та її гостей із фронтмейкерами інноваційної реальності майбутнього – гордістю української юнацької науки. Це наочна демонстрація того, що юнацькі винаходи можуть бути абсолютно фаховими та впроваджуватись у ті сфери соціально-економічного життя столиці, які нагально потребують інновацій. Суспільство має знати про неабиякий інтелектуальний потенціал майбутнього нашої держави та розуміти, що всіляка підтримка інтелектуально обдарованих дітей – це найкраща інвестиція в інноваційне завтра України.

Київська МАН дякує нашим талановитим, натхненним, творчим – і просто чудовим вихованцям – учасникам цього проєкту! Ви славите Київ й Україну! Успіхів вам у всіх ваших починаннях! А також ми дякуємо усім педагогам та науковцям за їх самовідданий труд у підготовці майбутньої наукової еліти України! Інтелект молоді –Києву й Україні!

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