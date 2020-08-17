Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк прийшов на допит в НАБУ. Про це повідомила кореспондент "5 каналу" Єва Ніколашвілі. Однак, допит не відбувся. Слідчого не було на місці, і він не брав слухавку. Тому через півгодини очікування Вовк пішов з НАБУ.

Пізніше на сторінці у Фейсбук він звинуватив НАБУ в тому, що там зацікавлені виключно в ПіаРі, а не в розслідуванні справи.

"НАБУ - це наш Мідас тільки навпаки. Воно перетворює на цирк все, до чого торкається. Сьогодні о 8 годині ранку мав пройти допит, заради якого вони так голосно і абсолютно незаконно ніби мене оголошували в розшук". Я, як законослухняний громадянин, прийшов у призначений час, однак не застав у НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив час мого приходу. Слідчого на місці не було. Спроби моїх адвокатів зателефонувати і з'ясувати, чому він ігнорує власне захід, не увінчалися успіхом - слідчий не брав слухавку. 40 хвилин очікування. І ми пішли. Цілком очевидно, що НАБУ, як і в минулому році, не збирається розслідувати справу. Більше того, вони панічно її бояться, бо розуміють, що розслідувати там нічого. НАБУ потрібен лише піар і нічого більше", - написав він.

Нагадаємо, щоб викликати Павла Вовка на допит, НАБУ минулого тижня оголошувало суддю і кількох його колег в розшук.

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