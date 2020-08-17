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17 серпня 2020, понеділок, 10:19 370
Суспільство 2020-08-17T11:15:01+03:00
Українські Новини
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка

Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка

Тетяна Зотова
Суд, НАБУ, Слідство, Справа, Вовк, Ніколашвілі
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк прийшов на допит в НАБУ. Про це повідомила кореспондент "5 каналу" Єва Ніколашвілі. Однак, допит не відбувся. Слідчого не було на місці, і він не брав слухавку. Тому через півгодини очікування Вовк пішов з НАБУ.

Пізніше на сторінці у Фейсбук він звинуватив НАБУ в тому, що там зацікавлені виключно в ПіаРі, а не в розслідуванні справи.

"НАБУ - це наш Мідас тільки навпаки. Воно перетворює на цирк все, до чого торкається. Сьогодні о 8 годині ранку мав пройти допит, заради якого вони так голосно і абсолютно незаконно ніби мене оголошували в розшук". Я, як законослухняний громадянин, прийшов у призначений час, однак не застав у НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив час мого приходу. Слідчого на місці не було. Спроби моїх адвокатів зателефонувати і з'ясувати, чому він ігнорує власне захід, не увінчалися успіхом - слідчий не брав слухавку. 40 хвилин очікування. І ми пішли. Цілком очевидно, що НАБУ, як і в минулому році, не збирається розслідувати справу. Більше того, вони панічно її бояться, бо розуміють, що розслідувати там нічого. НАБУ потрібен лише піар і нічого більше", - написав він.

Нагадаємо, щоб викликати Павла Вовка на допит, НАБУ минулого тижня оголошувало суддю і кількох його колег в розшук.

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